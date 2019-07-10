شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تشهد نموًا في أرباحها بنسبة 41% عن النصف الأول من 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر عن نمو أرباح فروعها بنسبة تجاوزت 41% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصرّح الأستاذ أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن هذا النجاح الكبير يرجع إلى العديد من العوامل أهمها التعاون المستمر بين سامسونج وشركائها في النجاح من الموزعين الذين قدموا أداءًا متميزًا ساهم في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية سامسونج التوسعية في جميع المحافظات المصرية، حيث تمتلك سامسونج الآن 73 منفذ بيع لمنتجاتها يتركز حوالي 38% منها في القاهرة الكبرى، و18% في مدن صعيد مصر، و18% في مدن الدلتا، إلى جانب 8% في كل من الإسكندرية ومدن القناة.

كما أعلنت سامسونج عن العديد من الشراكات مع عدد من البنوك المصرية وشركات تمويل الافراد لتوفير برامج تقسيط للمستهلك المصري و على خطط تقسيط طويلة المدى تصل الى 18 شهر على بعض المنتجات و بنسبة فائدة 0%.