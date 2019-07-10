3 فوائد لمياه الآبار تقي الجسم مضاعفات نقص الماغنسيوم

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شرب المياه المعدنية والتى تستخرج من الآبار والخزانات الجوفية خاصة أنها لا تخضع للمعالجة الكيميائية، وكما يوحي الاسم تحتوي المياه المعدنية على كميات كبيرة من المعادن خاصة المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم، مما قد يكون لها فوائد على الصحة، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

جميع الكائنات الحية تحتاج إلى الماء من أجل البقاء لا يدعم الماء الوظائف الفيزيائية الأساسية فحسب بل إنه يوفرأيضًا العناصر الغذائية الحيوية التي لا ينتجها الجسم من تلقاء نفسه، وكثيرا من الأشخاص يختارون المياة المعدنية المعبأة في زجاجات لنقاوتها المتصورة والفوائد الصحية المحتملة.

كيف تقارن المياه المعدنية بالمياه العادية؟

كلا النوعين يحتويان على معادن ويخضعان لبعض أشكال المعالجة ومع ذلك تحتوي المياه المعدنية على كمية معينة من المعادن.

ماء الصنبور

تأتي المياه في الصنابير المنزلية إما من مصادر سطحية أو تحت الأرض، تنقل من مصدرها إلى محطات المعالجة حيث تخضع للتطهير الكيميائي ثم يتم توصيل المياه النظيفة في النهاية للأسر من خلال شبكة أنابيب تحت الأرض.

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يحتوي ماء الصنبور على معادن مضافة بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويحتوي ماء الصنبور الصلب على محتويات معدنية أعلى والتي يعتبرها البعض أكثر صحة، ومع ذلك فإن المعادن الموجودة في الماء بالصنبور قد تكون مليئة بالرواسب القادمة من الأنابيب التي تمر بداخلها.

تأتي المياه المعدنية من الخزانات الطبيعية الجوفية والينابيع المعدنية مما يوفر لها محتوى معدني أعلى من مياه الصنبور.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA) ، يجب أن تحتوي المياه المعدنية على ما لا يقل عن 250 جزءًا في المليون من إجمالي المواد الصلبة الذائبة.

المعادن التي غالبًا ما تكون موجودة في المياه المعدنية هى الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والصوديون وثانى كربونات والحديد والزنك .

فوائد المياه المعدنية للصحة:



1. مصدر الماغنيسيوم

يمكن أن يكون كل من المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ومياه الصنبور مصادر الماغنيسيوم، تلعب هذا المغذيات أدوارًا أساسية في تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم ووظيفة الأعصاب.

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تحتوي بعض المصادر على الماغنيسيوم أكثر أو أقل من غيرها، يمكن أن تتراوح كمية المغنيسيوم في الماء من 1 ملليجرام لكل لتر إلى أكثر من 120 ملجم / لتر حسب المصدر.

بعض أعراض نقص الماغنيسيوم:

- فقدان الشهية.

- إعياء.

- ضعف العضلات.

- قيئ وغثيان.

2. خفض ضغط الدم

وجود مستويات منخفضة من المغنيسيوم قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب الاحتقاني والظروف التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب، قد تساعد المياه المعدنية الغنية بالماغنيسيوم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. تنظيم الدورة الدموية

قد تحتوي المياه المعدنية على كميات كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وكلها تعزز الدورة الدموية، الكالسيوم ضروري لبناء والحفاظ على عظام قوية كما ينظم معدل وإيقاع ضربات القلب.

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