شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات يرسلها جسمك تتحكم فى شعوره بالحرارة والألم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعرف أن هناك عدد من الإشارات التى يرسلها مخك إلى جسمك والأعضاء المختلفة لتتسبب فى المشاعر المختلفة مثل: الشعور بالحرارة والبرودة والألم وغيرها من المشاعر؟..فهناك ثلاثة أنواع من الإشارات التي يتم نقلها من جسمك إلى دماغك عبر الحبل الشوكي، والإشارات الثلاث هي:الإشارات الحسية التى تتحكم بالإحساس والإشارات الحركية التى تخبر الجسم بالتحرك والإشارات المنعكسة التى تسبب الحركات اللاإرادية، فى هذا التقرير نتعرف على الإشارات الحسية ودورها فى المشاعر الإنسانية المختلفة، وفقاً لموقع passionatepeople.



حقائق_قد_لا_تعرفها_عن_جسم_الإنسان

الإشارات الحسية تسبب إحساس البرودة والحرارة والضغط واللمس

تنبهنا الإشارات الحسية إلى المشاعر داخل وخارج الجسم، تشمل هذه المشاعر درجة الحرارة واللمس والألم والضغط، وتخبرنا هذه الإشارات عندما نشعر بالحر أو البرودة أو عند الألم أو الشعور بالخوف.

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ترسل الأعصاب في الجسم إشارات على طول طريقها إلى الحبل الشوكي، ثم إلى المخ، بمجرد وصول الإشارات إلى عقلك ، يسجل جسمك الإحساس، وتصبح قادرًا على الشعور به، تنتقل الإشارات الحسية بسرعة كبيرة بحيث تظهر لك الرسالة فورًا.

شيء آخر تفعله الإشارات الحسية هو أنها تخبر عقلك بما هو موضع جسمك، هذا يعني أنه يخبرك إذا كنت واقفًا أو جالسًا أو مائلًا ، إلخ. كما يخبرك أيضًا بمكان وجود أجزاء جسمك، هذا هو الذي يجعلك تتواصل مع ذراعك وتحركه المسافة الصحيحة لتمسك بشيئاً بعيداً عنك.