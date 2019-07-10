شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. امرأة أمريكية تلد بعد زراعة رحم من متبرعة متوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أول طفل أمريكى تتم ولادته فى أمريكا من عملية زرع رحم من متبرعة متوفية فى كليفلاند كلينك.

ومكنت عمليات زرع الرحم أكثر من 12 امرأة من الولادة - بعضهن فى الولايات المتحدة - عادة ما يتم التبرع بها من متبرع حى مثل صديق أو قريب لم يعد بإمكانهن أو يرغبن فى إنجاب أطفال.



صور عملية الولادة

لكن هذه الفتاة الصغيرة التى ولدت فى يونيو، فريدة من نوعها، حيث تلقت والدتها عملية زرع من متبرعة متوفية - وهو عمل من شأنه أن يجعل هذه العملية رائدة لمزيد من النساء المصابات بعقم بسبب "الرحم".

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وكانت الأم فى منتصف الثلاثينيات من عمرها، هى جزء من تجربة بحثية فى مستشفى أوهايو، وتضم أيضاً 10 نساء فى العشرينيات والثلاثينيات من العمر ولدن بدون رحم، ونحو واحد من كل 500 امرأة فى سن الإنجاب على مستوى العالم يعانون من العقم بسبب مضاعفات الرحم.



الطفل المولود

وتم زرع الرحم فى أواخر عام 2017، وفى أواخر عام 2018، أصبحت الأم حاملًا عن طريق الإخصاب داخل المختبر، وكل شىء سار بشكل رائع مع الولادة؛ وقالت أوما بيرنى، دكتوراه فى الطب، أخصائية طب الجنين فى كليفلاند كلينك: "من المهم أن تتذكر أن هذا لا يزال بحثًا، حيث إن مجال زراعة الرحم يتطور بسرعة، ومن المثير أن نرى ما هى الخيارات المتاحة للنساء فى المستقبل".

ويأتى ذلك بعد ثلاث سنوات من محاولة كليفلاند كلينك إجراء أول عملية زرع للرحم فى الولايات المتحدة، ما يعطى رحم متبرع متوفى للمريضة "ليندسى مكفرلاند".