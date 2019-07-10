تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بارفية البلح والزبادى

القاهرة - لايف ستايل المقادير

4 x عدد أصابع جرانولا

3 x علبة زبادي

3 x معلقة كبيرة سكر بودرة

1 x كوب كريمة خفق

½ x كوب مكسرات (مجروشة جرش خفيف)

½ x معلقة صغيرة فانيليا

½ x كيلو تمر الخطوات

ننقع التمر من قبلها بليلة فى اللبن ونضعة فى الثلاجة.وهنصفى من علب الزبادى المية تماما على شاشة او مصفاه من قبل عمل الوصفة بيوم ونضعها فى الثلاجة.

نصفى التمر من اللبن ونقطع التمر قطع صغيرة.

اللبن اللى تم نقع التمر فيه نضربة مع كريمة خفق الحلويات والسكر.

يتم ضرب الزبادى اللى تم تصفيتة جيدا حتى يتجانس ثم نضيف عليه جزء من الكريمة السابق تحضيرها.يجب ان تكون كمية الكريمة المضروبة مع الزبادى مش كبيرة محتاجين أن الزبادى تكون نكهتة واضحة كى يتماشى مع نكهة التمر ثم نضيف الفانيليا.

نكسر الجرانولا ونرصها فى كاسات التقديم ثم نضع طبقات من البلح والكريمة والزبادى والمكسرات ويتم تكرار الطبقات وتزين وتدخل الثلاجة نصف ساعة وتقدم .. بالهنا والشفا قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الجنزبيل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل قالب الكيك بالآيس كريم والفراولة

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