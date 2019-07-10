تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التفاح بالبهارات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

250 x جرام زبدة

4 x عدد تفاحة

2 ½ x كوب دقيق

2 x كوب سكر

2 x عدد بيضة (مخفوقة)

2 x معلقة صغيرة باكينج صودا

1 x كوب زبيب

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x رشة ملح

1 x كيس فانيليا

½ x معلقة صغيرة جوزة الطيب

½ x كوب جوز الخطوات

نقشر التفاح وننزع القلب ويقطع شرائح.

فى وعاء على النار نضع الزبد ونذوبها تماما.

عند الذوبان ترفع الزبد من على النار ونضيف شرائح التفاح.

ثم نضيف السكر والبيض المخفوق ونقلب جيدا.

ثم نضيف الدقيق والباكينج صودا والباكينج بودر.

ثم نضيف التوابل ورشة الملح والزبيب والجوز ونقلب جيدا حتى تختلط جميع المقادير مع بعض.

فى صينية مدهونة بالزبد يصب خليط الكيك وتوضع فى فرن عند درجة حرارة 180 حتى تمام النضج بالهنا والشفا. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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