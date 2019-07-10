تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مولتن كيك

القاهرة - لايف ستايل المقادير

100 x جرام شيكولاتة (داكنة)

5 x معلقة كبيرة زبدة

4 x معلقة صغيرة كاكاو (خام)

3 x معلقة كبيرة دقيق

3 x معلقة كبيرة سكر

2 x عدد صفار بيضة

2 x عدد بيضة

1 x رشة ملح

¼ x معلقة صغيرة فانيليا الخطوات

يخفق البيض مع صفار البيض و السكر حتى يصبح لون المزيج فاتح اللون ومنتفخ.

تذوب الزبدة والشوكولاتة الداكنة فى المايكروويف,تحرك كل 30 ثانية حتى تذوب تماماً.

يضاف خليط الشوكولاتة الى خليط البيض وتخلط المكونات جيدا.

ينخل الكاكاو والدقيق و الملح ويضافوا الى الخليط.

تضاف الفانيليا وتقلب.

يبرد الخليط مدة 30 دقيقة.

تدهن 4 قوالب زجاجية مقاومة للحرارة جيدا بالزبدة.

يوزع الخليط على القوالب.

توضع القوالب فى وعاء ذو حواف قصيرة ويصب حولها الماء الساخن.

تخبز فى فرن حامى مدة 15-18 دقيقة.

ترفع من الفرن من الفرن وتترك جانباً مدة 15 دقيقة.

تقلب فى طبق التقديم وتقدم مع الأيس كريم أو الفواكه (حسب الرغبة). قد يهمك أيضا: تعرفى على طريقة إعداد وتحضير تورتة الشيكولاتة طريقة إعداد وتحضير بسكويت السكر بالشيكولاتة

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