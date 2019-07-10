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شكرا لقرائتكم خبر عن لو رايح معاكى السوبر ماركت.. 6 حاجات مينفعش تجبيها لطلفلك عشان صحته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكاء وصريخ هى الحيلة التى يستخدمها الأطفال مع الآباء لتنفيذ كل طلباتهم وشراء الحلوى والأشياء التى يفضلونها، ولكن قد يضر الآباء ابناءهم دون معرفة ذلك من خلال شراء الأطعمة التى تضر صحتهم لمجرد اصرار الطفل عليها.
وهنا يقدم الخليج 365 أنواع الأطعمة التى يجب أن تتجنبى شراءها لطفلك لحمايته من الأمراض وفقا لما ذكره موقع kidshealth
طفلة
1:ابتعدى عن شراء اللحوم المصنعة مثل "اللانشون، السجق، البسطرمة"، فهى من الأكلات التى تضر صحة الطفل وتسبب الأمراض.
2:تجنبى شراء الأطعمة دون وجود صلاحية عليها فقد تكون منتهية الصلاحية وتسبب التسمم.
3:تجنبى شراء المشروبات الغازية والعصائر المعلبة فمن الممكن استبدالها بالفواكه وعمل العصائر الطبيعية فى المنزل.
4:الأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة مثل البطاطس المحمرة المغلفة.
التسوق
5:ابتعدى عن شراء الأطعمة المكشوفة وخصوصا الحلويات.
6:تجنبى شراء الوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، فقد تسبب مرض السمنة والسكر، وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية.
من الأفضل شراء الخضروات والفواكه وعمل الأكلات التى يفضلها الطفل فى المنزل لضمان جودتها ونظافتها.
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