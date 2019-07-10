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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفلورايد من الأشياء الهامة التى تضاف إلى معاجين الأسنان، كما يوصى بها الأطباء لمنع التسوس وغيرها من الفوائد الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية مساعدة الفلورايد فى منع تسوس الأسنان، وفقاً لموقع "very well health".

ويضاف الفلورايد إلى مياه الشرب وكذلك لمعجون الأسنان وغسول الفم بسبب قدرته على الحماية من تسوس الأسنان، كما توجد أيضاً مكملات الفلورايد.

ويعمل الفلورايد على التأثير المفيد للأسنان من خلال التلامس المباشر، كما أنه يحمي الأسنان النامية التي لا تزال تحت اللثة من تطور التسوس.



فوائد الفلورايد

كيف يساعد الفلورايد فى منع تسوس الأسنان ؟

يُعتقد أن الفلورايد يساعد في منع تسوس الأسنان بطريقتين: منع النمو الزائد للبكتيريا وتمعدن الأسنان.

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منع فرط نمو البكتيريا

أثبتت الأبحاث أن الفلورايد يقلل من فرط نمو بعض البكتيريا التي قد تلعب دوراً في التسبب في تسوس الأسنان، حيث أن الفلورايد يخفض مستوى الحموضة في الفم، مما يجعل نمو البكتيريا أقل.

تمعدن الأسنان

يتفاعل الفلورايد مع الأسنان لتكوين مادة تسمى الفلوراباتيت، والتي تسبب تمعدن الأسنان، وهذا التأثير يمنع إزالة المعادن في الأسنان، وعلى الرغم من أن الفلوراباتيت ليس مكونًا طبيعيًا للأسنان، إلا أنه مفيد ولم يثبت أنه يسبب أي ضرر للأسنان.

ويساعد تمعدن الفلوراباتيت الناجم عن مكملات الفلوريد أيضًا على مقاومة الأسنان للتلف الذي يمكن أن يحدث بسبب الطعام والمشروبات والبكتيريا.