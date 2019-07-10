ريما بنت بندر أول سفيرة سعودية في أميركا تقدّم أوراقها إلى ترامب

قدمّت سفيرة المملكة العربية السعودية الجديدة ريما بنت بندر بن سلطان، أوراق اعتمادها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن تسلمت مهامها رسميًا منذ أوائل الشهر الجاري.

نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على" تويتر"، صورة للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بجانب الرئيس ترامب الذي كان يحمل بيده أوراق اعتماد السفيرة الجديدة وهي السفيرة الـ11 للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة منذ العام 1945، وأول امرأة تتولى هذا المنصب.

غرّدت ريما بنت بندر سلطان على صفحتها الرسمية على تويتر معلنة أنها قدمت للرئيس الأميركي أوراق اعتمادها سفيرة لدى واشنطن، وعلقّت السفيرة ريما بنت بندر بن سلطان على الصورة التي تجمعها مع ترامب بالقول أنها نقلت تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الى الرئيس والشعب الأميركي، وأكدت سعيها لبذل كافة الجهود لخدمة مصالح المملكة ومواطنيها وتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية.

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يذكر أنه تمّ تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير، خلفًا للأمير خالد بن سلمان آل سعود نجل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أصبح نائب لوزير الدفاع بمرتبة وزير، بمرسوم ملكي أصدره ولي العهد محمد بن سلمان في شباط الماضي. كانت الأميرة ريما بنت بندر بن سطان تشغل قبيل تعيينها سفيرة في واشنطن وهو أرفع منصب تتقلده امرأة في القطاع الدبلوماسي في المملكة، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس 2016، ورئيسة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر 2017.

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