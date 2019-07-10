8 أطعمة تسبب الإجهاض في الشهور الأولى من الحمل

قد تتعرض بعض السيدات للإجهاض في أول شهور الحمل مما يسبب لهن الاكتئاب والتوتر، وقد يكون ذلك لوجود مشكلة صحية أو نتيجة الاجهاد الشديد، وحسب ما ذكره موقع timesofindia فإن هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تبتعد عنها الحامل في فترة الحمل الأولى نظرا لتأثيرها على الحالة وتسبب الاجهاض وهي:

1:يجب ان تتجنب المرأة الحامل تناول البيض النيئ ، حيث انه يزيد من خطر الإصابة بالتسمم والاجهاض، لذلك ينصح بطهي البيض جيدا مع تجنب تناول الاطعمة التي تحتوي على بيض نيئ مثل المايونيز.

2:تجنب تناول الحليب الغير مبستر، فهو يرفع من خطر الاصابة بالإجهاض.

3: تناول الكبد يزيد من خطر الاجهاض نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الكولسترول وفيتامين أ.

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4: الكابوريا، تحتوي الكابوريا على بعض العناصر التي تعمل تزيد من الاجهاض وانكماش الرحم.

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5:الأناناس، يسبب ضعف عنق الرحم وزيادة التقلصات وذلك لاحتوائه على البروملين.

6:السمسم، ينصح بعدم تناوله في شهور الحمل الأولى لأنه يحتوي على بعض الخصائص التي تسبب الاجهاض.

7:الكبدة، تحتوي على بعض المواد والعناصر التي تؤثر على صحة الرحم وتسبب الاجهاض.

8:الكافيين، اثبتت بعض الابحاث والدراسات أن الافراط في تناول الكافيين أثناء الحمل يسبب الاجهاض.

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