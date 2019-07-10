شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الحالات الطبية التى يعالجها طبيب الروماتيزم.. أهمها النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج المريض إلى معرفة الطبيب الصحيح لتشخيص مرضه جيدًا للحصول على طرق العلاج السليمة.

أخصائى أمراض الروماتيزم أحد التخصصات التى تحتاج إلى معرفة الحالات التى يعالجها والتى قد تشمل اضطرابات العضلات والعظام والمفاصل والأعضاء الداخلية بسبب أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل.

ويوضح موقع الأكاديمية الأمريكية لجراحى العظام "AAOS" أن التهاب المفاصل الروماتويدى، الذئبة الحمامية الجهازية وظاهرة رينود هي بعض الحالات التي يعالجها أطباء الروماتيزم.

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امراض الروماتيزم امراض الروماتيزم

التهاب المفاصل الروماتويدى هو حالة التهابية تؤثر على المفاصل، خاصة المفاصل الصغيرة في القدمين أو اليدين، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم والمفاصل مسببا تورمًا وألمًا، ما يؤدى إلى تشوهات مفصلية دائمة في حالة تركه دون علاج، ويمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدى أيضًا على أعضاء أخرى، مثل العينين والجلد والرئتين والأوعية الدموية.

الذئبة الحمامية الجهازية المعروفة أيضًا باسم مرض "الذئبة الحمراء"، هى مرض آخر من أمراض المناعة الذاتية يعالجه طبيب الروماتيزم، وتختلف أعراض مرض الذئبة بين المرضى حسب نوع مرض الذئبة، لكن هذا المرض يهاجم الأعضاء الداخلية، مثل القلب والرئتين والكلى وكذلك الجلد والمفاصل.



التهاب المفاصل التهاب المفاصل

ظاهرة رينود تسبب برودة اليدين والقدمين في المرضى بسبب مشاكل تدفق الدم، لكن المرض غالبًا ما يكون أحد أعراض مرض المناعة الذاتية الآخر، مثل مرض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدى أو تصلب الجلد، الطقس البارد، والتدخين، وبعض الأدوية، والكافيين، وأحيانًا ما يكون الضغط من أحد أسباب المرض.