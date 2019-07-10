شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجرة الحرارة والعرق.. أهم أسباب ظهور الطفح الجلدى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطفال حديثو الولاده فى شهورهم الأولى يتعرضون لمشكلة الطفح الجلدى على وجوههم ولكنها غير ضارة وسريعا ما تذهب اعراضها دون علاج، وهناك حالات قد تكون شديدة الخطورة وعلامة على الإصابة الطفل بمرض آخر، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

أسباب الطفح الجلدى على وجه الأطفال حديثى الولادة

الأكزيما هى السبب الرئيسي فى ظهور الطفح الجلدى واحمرار وجه الأطفال حديثى الولادة، تشير الأكزيما إلى مجموعة من الحالات التي تسبب الجلد ليصبح خشنًا، ومهيجًا، وحاكًا، وملتهبًا.

هذه الحالات شائعة لدى الأطفال الصغار وغالبًا ما تظهر بين عمر 6 أشهر و 5 سنوات.

وفقًا لجمعية الأكزيما الوطنية في الولايات المتحدة ، إذا تطورت الأكزيما خلال الستة أشهر الأولى من الحياة فإنها تميل إلى الظهور على الخدين أو الذقن أو الجبين أو فروة الرأس سيكون الطفح جافًا أحمر ومصاحب بالحكه.

بين عمر 6 و 12 شهرًا، قد تتطور الأكزيما في أجزاء أخرى من الجسم مثل المرفقين والركبتين فهم أكثر عرضة للإصابة بتلك الحاله عندما يبدأ الأطفال في الزحف.

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واكدت العديد من الأبحاث أن السبب الدقيق للإكزيما غير معروف، يعتقد الخبراء أن كلا من العوامل الوراثية والبيئية يمكن أن تلعب دوراً هاما فى الاصابه بها، فقد تؤدي بعض العوامل البيئية إلى تنشيط الجهاز المناعي بشكل مفرط مما يسبب الالتهابات وتهيج الجلد.

بعض مسببات الأكزيما الشائعة عند الأطفال:

- الحرارة والتعرق.

- جفاف الجلد.

- المهيجات مثل الصابون و المنظفات ودخان السجائر.

- المواد المثيرة للحساسية مثل عث الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.

- بعض الأقمشة مثل الصوف والنايلون.