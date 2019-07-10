- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بـ جوز الهند وخل التفاح.. عالج الديدان الدبوسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الديدان الدبوسية من أكثر أنواع الديدان انتشارا خصوصا بين الأطفال، حيث إنها تنتقل من شخص لآخر، أو عن طريق تناول الخضراوات والفواكه الملوثة، مما يسبب ألما شديدا فى البطن والشعور بالدوخة والتعب المستمر، مع الحكة الشديدة فى فتحة الشرج.
وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن هناك بعض الطرق الطبيعية لعلاج الديدان الدبوسية فى المنزل وهى:خل التفاح
خل تفاح
يحتوى خل التفاح على بعض الخصائص المقاومة للجراثيم والبكتيريا، وذلك عن طريق 2 معلقة من خل التفاح مع إضافة معلقة من العسل الأبيض وكوب مياه، وخلط المكونات وتناول الخليط مرتين فى اليوم.
زيت جوز الهند
جوز الهند
يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت الطبيعية المقاومة للبكتيريا والفطريات، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم، ويكون ذلك عن طريق وضع زيت جوز الهند على الاكلات الخاصة بك.
الثوم
ثوم
يحتوى الثوم على كمية عالية من المواد التى تطرد الفطريات والجراثيم من الجسم، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من المضادات الحيوية المقاومة للبكتيريا، لذلك ينصح بتناول فصوص الثوم كل يوم صباحا.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ جوز الهند وخل التفاح.. عالج الديدان الدبوسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.