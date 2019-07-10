شكرا لقرائتكم خبر عن بـ جوز الهند وخل التفاح.. عالج الديدان الدبوسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الديدان الدبوسية من أكثر أنواع الديدان انتشارا خصوصا بين الأطفال، حيث إنها تنتقل من شخص لآخر، أو عن طريق تناول الخضراوات والفواكه الملوثة، مما يسبب ألما شديدا فى البطن والشعور بالدوخة والتعب المستمر، مع الحكة الشديدة فى فتحة الشرج.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن هناك بعض الطرق الطبيعية لعلاج الديدان الدبوسية فى المنزل وهى:



خل تفاح خل تفاح

يحتوى خل التفاح على بعض الخصائص المقاومة للجراثيم والبكتيريا، وذلك عن طريق 2 معلقة من خل التفاح مع إضافة معلقة من العسل الأبيض وكوب مياه، وخلط المكونات وتناول الخليط مرتين فى اليوم.

Advertisements



جوز الهند جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت الطبيعية المقاومة للبكتيريا والفطريات، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم، ويكون ذلك عن طريق وضع زيت جوز الهند على الاكلات الخاصة بك.



ثوم ثوم

يحتوى الثوم على كمية عالية من المواد التى تطرد الفطريات والجراثيم من الجسم، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من المضادات الحيوية المقاومة للبكتيريا، لذلك ينصح بتناول فصوص الثوم كل يوم صباحا.