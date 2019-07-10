التدخين والجز على الأسنان قد تؤدي إلى كسرها وتؤثر على عضلات الفك والوجه

العادات اليومية الخاطئة هى السبب فى المشاكل الصحية التى نتعرض لها يوميًّا وخصوصا الأسنان، فهناك بعض العادات السيئة التى نتبعها وتسبب تسوس وتلف الأسنان والتهابات اللثة، وحسب ما ذكره موقع nationaldentalcare فإن أبرز الاخطاء التى تؤثر على الاسنان هى:

1:مضغ مكعبات الثلج، وهى من أبرز الأخطاء التى نقع فيها وتؤثر على صحة الاسنان وتسبب تهيج الأنسجة الرخوة بها مما يسبب الكسور والحساسية الشديدة.

2:فتح الزجاجات بالأسنان فقد تؤثر غطيان الزجاج على صحة الأسنان وتسبب الكسر والضعف.

3:الجز على الأسنان أثناء النوم من الأسباب التي تسيب كسر الأسنان، كما أنها تؤثر على عضلات الفك والوجه.

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4: التدخين، يحتوى على بعض المواد التى تؤثر على صحة الأسنان وتسبب الإصفرار وتكوين الرواسب الجيرية، كما أنه يسبب سرطان الفم واللسان.

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5: الافراط في تناول الأطعمة الحمضية مثل الليمون، فهي تسبب تأكل الأسنان وتكوين الجير والالتهابات.

6:الإكثار من تناول المشروبات الغازية، حيث أنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والمواد التى تسبب تسوس تأكل مينا الأسنان والتسوس.

7: الإفراط في تناول الحلويات من أبرز الاخطاء التى نقع فيها وتسبب تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

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