شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 8 نصائح احمى عيونك من مشاكل الصيف والحر الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب وجفاف وحساسية هى من أبرز المشاكل التى تتعرض لها العين فى فصل الصيف وتؤثر على الرؤية والنظر، وذلك نتيجة انتشار البكتيريا والفيروسات فى الجو، لذلك يجب اتباع بعض النصائح التى تحافظ على صحة العين فى فصل الصيف، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن أبرز هذه النصائح هى:



العين

1: يجب غسل اليدين باستمرار لتجنب انتشار الجراثيم والبكتيريا للعين.

2: الاهتمام بارتداء نظارة شمس طبية قبل الخروج فى وقت الظهيرة، وذلك لحماية العين من الأشعة الفوق البنفسجية أو دخول البكتيريا والجراثيم للعين.

3: ابتعد عن مشاركة الأدوات الشخصية من شخص لآخر فهى من أخطر الطرق التى تنقل البكتيريا والجراثيم للعين.

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4: الاهتمام بغسل العين ونظافتها جيدا، لتجنب الجفاف والالتهابات.



العين

5: ابعتد عن الجلوس أمام شاشات التليفزيون والكمبيوتر لفترات طويلة، حيث إنها تسبب جفافا شديدا فى العين.

6: تجنب مشاركة مستحضرات التجميل منعا لحدوث العدوى والفيروسات.

7: فى حالة النزول فى حمامات السباحة والبحر يجب ارتداء نظارة المياه للوقاية من انتقال العدوى.

8: ابتعد عن فرك العين عن التعرض لالتهاب وحساسية.