شكرا لقرائتكم خبر عن خليه فى المناسبات وبس.. ارتداء الكعب العالى هيسببلك مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الفتيات يفضلن ارتداء الكعب العالى طوال الوقت سواء فى المناسبات او فى الأيام العادية، ولكن أثبتت الأبحاث أن الإفراط فى ارتداء الكعب العالى يسبب بعض المشاكل الصحية عند السيدات، وحسب ما ذكره موقع thespinehealthinstitute فإن أبرز هذه المشاكل هى:

1: ارتداء الكعب العالى يوميا يسبب ألما شديدا أسفل الظهر، حيث إنه لا يعطى الدعم الكامل للقدمين ويسبب عدم توزان عند الحركة مما يؤثر على القدمين والظهر.



القدمين القدمين

2: الإفراط فى ارتداء الكعب العالى يسبب دوالى القدمين، وهى من أكثر المشاكل المزعجة التى تتعرض لها السيدات ويؤثر على جمال القدمين.

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3: يسبب ألما شديدا فى القدمين وأصابع القدم، وعدم القدرة على الحركة فى اليوم التالى.



الكعب العالى

4: ارتداء الكعب العالى يسبب التواء فى الكاحل، مما يؤدى لألم شديد وتورم واحمرار.

5: يسبب انحناء العمود الفقرى وألما شديدا فى الظهر مع عدم القدرة على الحركة.

6: ارتداء الكعب العالى يسبب تضييقا وكسرا فى الأوعية الدموية.

7: يسبب ألم فى الركبة وفى الغالب يسبب هشاشة العظام.