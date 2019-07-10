شكرا لقرائتكم خبر عن الصرع حالة عصبية شائعة.. تعرف على أسباب الإصابة به وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصرع هو حالة عصبية شائعة تتميز بنوبات متكررة، حيث يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من نوبات فجائية نتيجة للزيادة فى النشاط الكهربائى بالمخ وما يصاحبه من اضطراب فى أنظمة المراسلة بين الخلايا بالمخ، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

حقائق سريعة عن الصرع

- الصرع هو اضطراب عصبي.

- الأعراض الأولية تشمل عادة النوبات.

- تشمل العلاجات الأدوية المضادة للنوبات.

أهم أعراض الإصابة بالصرع

- تشنج بدون درجة حرارة (بدون حمى).

- نوبات قصيرة من انقطاع التيار الكهربائي أو الخلط فى الذاكرة.

- نوبات الإغماء المتقطع التي يتم خلالها فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة وكثيرًا ما يتبعها التعب الشديد.

-لفترة قصيرة لا يستجيب الشخص للتعليمات أو الأسئلة.

- يصبح الشخص قاسيًا فجأة دون سبب واضح.

- الشخص يسقط فجأة دون سبب واضح.

- نوبات مفاجئة من الوميض دون محفزات واضحة.

- نوبات مفاجئة من المضغ دون أي سبب واضح.

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- لفترة قصيرة يبدو الشخص في حالة ذهول وغير قادر على التواصل.

- الحركات المتكررة التي تبدو غير لائقة.

- يصبح الشخص خائفًا دون سبب واضح.

- تغييرات غريبة في الحواس مثل الرائحة واللمس والصوت.

أسباب الإصابة بنوبات الصرع

كل وظيفة في جسم الإنسان تعمل عن طريق أنظمة المراسلة في المخ، يحدث الصرع نتيجة لتعطل هذا النظام بسبب خلل في النشاط الكهربائي، وكثيرًا ما تحدث الإصابة بهذا المرض نتيجة لأسباب وراثية.

العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بالصرع هى:

- صدمات الرأس مثل التعرض لحادث سيارة.

- حالات الدماغ بما في ذلك السكتة الدماغية أو الأورام.

- الأمراض المعدية مثل التهاب المخ الفيروسي.

- إصابة قبل الولادة أو تلف في الدماغ يحدث قبل الولادة.

- اضطرابات النمو مثل مرض التوحد أو الورم العصبي الليفي.