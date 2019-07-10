شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للسيطرة على مرض كرون والتعايش معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون هو مرض التهاب الأمعاء، ويمكن أن يؤثر هذا المرض على صحة أى جزء من الجهاز الهضمى، وغالباً ما يتسبب فى الإصابة بالالتهابات والإسهال والإرهاق وفقدان الشهية، فى هذا التقرير نقدم مجموعة من النصائح للتعايش مع مرض كرون، وفقاً لموقع step to health.



علاج كرون علاج كرون

يمكن أن تتراوح شدة أعراض مرض كرون من الخفيفة إلى الشديدة، ويختلف الأمر من مريض لآخر، ويشمل علاج هذا المرض على مزيج من الأدوية وتغيير نمط الحياة والنظام الغذائي، وفيما يلي 5 نصائح للمساعدة في السيطرة على هذا المرض.

تتمثل الخطوة الأولى للسيطرة على مرض كرون في اتباع العلاج الطبي الذي يقدمه لك طبيبك، حتى إذا بدأت الأعراض في التحسن ، فمن الضرورى الاستمرار في تناول الدواء لمنع حدوث المضاعفات.

جزء مهم من علاج مرض كرون هو التحكم في نظامك الغذائي، فمن الضروري تناول طعام صحي وتغيير نظامك الغذائي لمنع أو تحسين المضاعفات الناشئة عن هذا المرض.

ومن الضروري تضمين هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي:

- الكربوهيدرات المعقدة.

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- الفيتامينات والمعادن.

- البروتينات (من اللحوم الخالية من الدهن والسمك والخضراوات).

- يجب تجنب أي طعام يؤدي إلى تفاقم الالتهاب، ومن هذه الأطعمة التي يجب تجنبها الدهون المشبعة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم والأطعمة المقلية والوجبات السريعة والسكر.



مرض كرون مرض كرون

تناول بعض مسكنات الألم يمكن أن يسبب مضاعفات للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون، ومهما كانت الحالة، يجب عليك دائمًا استشارة طبيبك قبل تناول أي دواء.

البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة للجهاز الهضمى يمكن أن تساعد في تخفيف بعض أعراض هذا المرض، حيث تساعد البروبيوتيك في السيطرة على الالتهاب الناتج عن مرض كرون، ومن الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك: الزبادي والكرنب واللبن الرايب.

يمكن أن تتفاقم المشاكل المعوية خلال أوقات التوتر، حيث إن الضغط النفسى يؤثر على صحة الجهاز الهضمي، لذلك يوصى بممارسة طرق الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل.