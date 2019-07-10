شكرا لقرائتكم خبر عن ماء الخيار مشروب صيفى لطيف.. يمنع الإمساك وحصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخيار من الخضراوات المحببة فى فصل الصيف لأنها تزيد من الشعور بالترطيب وتمنع الجفاف فى ظل ارتفاع درجات الحرارة المستمر، وتعتبر مياه الخيار إضافة ممتازة لتحسين الصحة لأنها توفر عددًا من الفوائد المذهلة وسهلة التحضير، حسبما ذكر موقع "organicfacts".

ماء الخيار هو الماء الذي يملؤه شرائح الخيار.وهي مصنوعة من نقع شرائح الخيار في إبريق أو كوب من الماء، في حين أن هذا قد يبدو بسيطًا جدًا بحيث لا يكون مفيدًا ولكن المفاجأة أن العديد من المكونات النشطة للخيار تتسرب إلى الماء ما يعزز محتواه من المواد الغذائية، علاوة على ذلك فإن الخيار يمثل حوالي 95٪ ماء هذا هو أحد الأسباب التي تجعل ماء الخيار يساعد تطهير السموم.

مياه الخيار جذابة لأنها تمتلك نكهة الأزهار المنعشة من الخيار وهي مفيدة لاحتوائها على فيتامينات ب مثل الفولات وفيتامين ج والمعادن الأساسية مثل المنغنيز والموليبدينوم وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية لوزارة الزراعة الأمريكية، ويحتوي الخيار أيضًا على بيتا كاروتين المضاد للالتهابات والفلافونول مثل الفيسيتين ومضادات الأكسدة المختلفة، كما يحتوي قشر الخيار على السيليكون الذي له عدد من الآثار الإيجابية في الجسم.

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يفضل الكثيرون ماء الخيار لأنه لا يرطب الجسم فقط بل قد يساعد أيضًا في منع الإمساك وحصى الكلى.