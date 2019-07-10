تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل قالب الكيك بالآيس كريم والفراولة

المقادير:

1/2 قالب كيك

علبة آيس كريم فراولة

علبة آبس كريم شوكولاتة

كوب صوص شوكولاتة

كوب صوص فراولة

كوب من ثمار الفراولة مقطعة أنصاف



طريقة التحضير

قسمي الكيك لطبقات وشرائح رقيقة بسمك 2 سم. ثم ادهني قاع قالب فرن متحرك بطبقة خفيفة بالزبدة ورصي طبقة من الكيك.

بملعقة الآيس كريم ضعي طبقة من آيس كريم الفراولة اللين ثم طبقة كيك ثم طبقة آيس كريم الشوكولاتة بالتبادل. ونصف كمية صوص الفراولة.

إستمري مع تسوية طبقات الآيس كريم بالاسباتيولا، مع مراعاة عدم ترك فراغات وتتفريغ الهواء، حتى ينتهي المقدار. ثم وزعي نصف صوص الشوكولاتة على الوجه

غطي القالب بكيس بلاستيك رقيق وضعيه بالمجمدة ليلة كاملة حتى يجمد نمامًا.

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أخرجي القالب عند التقديم ثم افتحيه على طبق أو صينية ووزعي باقي الصوص على الوجه وزيني بأنصاف الفراولة.

قطعي القالب بحرص إلى قطع مناسبة وقدميه في الحال بالهنا والشفا.



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