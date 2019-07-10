أفضل وأهم النصائح للعناية بالشعر الخفيف والمتساقط

تعاني معظم الفتيات من مشكلة تساقط الشعر وتسبب لهن انزعاجا كبيرًا وخاصة عندما تقوم بتسريحه يوميًا وترى خصلات شعرها ضعيفًا ويتساقط بقوة وبكثافة شديدة في يديها.

مما يجعلها تشعر بالقلق والخوف على شعرها من الصلع نتيجة لهذا التساقط الكثيف والمستمر. هناك عدة عوامل وأسباب قد تؤدي إلى تساقط الشعر مثل عدم الاعتناء به وعدم اتباع نظام غذائي صحي وسليم مع تجاهل بعض العناصر والمواد الغذائية التي تمد فروة الرأس بالتغذية السليمة وبالتالي تساعد على تقوية خصلات الشعر وتمنع من ضعفه وتساقطه وتقصفه.

لذلك حرصنا اليوم على أن نقدم لك عدة نصائح لمعالجة الشعر الضعيف والمتساقط.

1- التغذية السليمة مع ممارسة الرياضة

من أهم النصائح التي يمكنكِ اتباع خطواتها بشكل منتظم وسليم هي الاهتمام بالتغذية الصحية والمفيدة التي تساعد على تقوية شعركِ وتمنع تساقطه من أهمها الخضروات والفواكه. تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والكثير من المعادن والعناصر الرئيسية من أهمها الطماطم والجزر والبروكلي والملفوف والبرتقال والليمون. كذلك المأكولات البحرية الغنية بأحماض الأوميجا الثلاثية التي تحافظ على بصيلات الشعر من التساقط. لابد من ممارسة التمارين الرياضية باستمرار لأنها تقضي على الشعور بالقلق والتوتر المسبب لكثير من الأحيان في تساقط وتقصف وضعف الشعر.

2- اعتمدي على التسريحات الفوضوية

من النصائح الهامة أيضًا لك عزيزتي التي تواجهين مشكلة تساقط وتقصف الشعر هي تسريحات الشعر الفوضوية والتي لا تعتمد على شد الشعر وسحب خصلاته بشكل كبير مما تسبب التهابات فروة الرأس التي تؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وبالتالي يبدأ في التساقط بشكل كثيف وغزير. حاولي أن تعتمدي على تسريحات الشعر العشوائية والفوضوية مثل الكعكة المرتخية وذيل الحصان الغير مشدود. هذا مع تقليل استخدام المواد الكيميائية التي تقوم بصبغ وفرد الشعر واهتمي بوضع الكريمات المرطبة والوصفات الطبيعية التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر ومنع تقصفها والحد من ضعفها وتلفها.

3- لا تسرحي شعرك و هو مبلل

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من العوامل المؤدية إلى تساقط الشعر وتجعله أكثر عرضة للتقصف والضعف هو تسريح وتصفيق الشعر وهو مبللا ولكن عليك أن انتظري حتى يكون شعركِ جافًا أو مرطب قليلًا ثم ابدأ في تسريحه واعتمدي على استخدام المشط في تسريح الشعر وليست الفرشاة منعًا للتقصف والتلف. ثم اتركي شعركِ بعد ذلك منسدلًا لفترة طويلة ولا تربطيه وهو مبللًا لأنه قد يساعد على شد وسحب خصلات الشعر. عليكِ الابتعاد تمامًا عن استخدام استشوار أو مكواة الشعر لأنها تقضي على الشعر تمامًا. لكن يمكنكِ استخدام بعض الماسكات والوصفات الطبيعية التي تساهم في فرد الشعر المجعد والتخلص من خشونته.

4- لا تعرضي شعركِ للشمس

حاولي بقدر الإمكان سيدتي أن تبتعدي عن تعرض شعرك لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والتي تسبب التهابات لخصلات شعركِ وتجعل فروة الرأس تقوم بإفراز مركبات سوبر أوكسيد. التي تتسببّ في تساقط الشعر وتلفه. قبل النزول في الصباح استخدمي حمام الزيت الدافئ الذي يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس مع تنشيط الدورة الدموية التي تساهم في تقوية خصلات الشعر. قومي بتسخين مقدار قليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز المر أو زيت جوز الهند أو أي نوع آخر من الزيوت الطبيعية النباتية ما بعد ذلك. قومي بدهن شعركِ بهذا الزيت وهو دافئًا مع تغطية شعركِ بفوطة مبللة بالماء الساخن واتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي شعركِ جيدًا واستخدمي شامبو جيد ومناسب لشعركِ.

5- استخدمي وصفة الثوم

إذا كنتي تعانين من مشكلة تساقط وضعف الشعر عليك باستخدام هذه الوصفة التي تقوم بمعالجة تلك المشكلة كما أنها تعتبر من النصائح الهامة التي تقوم بالحد من تساقط الشعر بغزارة وذلك لأن الثوم لديه فوائد خارقة في إعادة نمو الشعر من جديد ويعزز من كثافته. قومي بخلط فصين من الثوم المهروس مع ملعقتان من زيت الخروع وطبقي الخليط على شعرك مع التدليك جيدًا ثم اتركيه نصف ساعة على شعركِ وأشطفيه. يفضل أن تقومي بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا تجنبًا لتساقط الشعر.

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