شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تدخين الحشيش يضاعف خطر تعرض النساء الحوامل للإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فريق من الأطباء من تدخين النساء للحشيش خلال فترة الحمل، بعد أن وجدت دراسة تاريخية أنه يضاعف خطر الدخول فى المخاض قبل الأوان "الإجهاض".

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتأتي هذه الأخبار على الرغم من الاعتقاد المتزايد بين الشباب بأن الحشيش غير ضار لأنه طبيعي، وقد يكون له خصائص طبية.

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ولكن الآن اكتشف باحثون كنديون أن تعاطى الحشيش أثناء الحمل مرتبط بإمكانية أكبر بكثير للولادة المبكرة، مما يعرض الطفل لخطر جسيم.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من واحدة من كل ثماني نساء يدخنّ الحشيش أثناء الحمل يلدن قبل 37 أسبوعًا، والذي يصنف على أنه سابق لأوانه.

وكان أولئك اللاتى استخدمن الحشيش أثناء الحمل أكثر عرضةً أيضًا لمضاعفات خطيرة تسمى انفكاك المشيمة، حيث تنفصل المشيمة عن جدار الرحم، وهى الحالة التى يمكن أن تكون قاتلة للطفل الذى لم يولد بعد.

وقال الدكتور بات أوبراين، من الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد: "تضيف هذه الدراسة الجديدة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التى تبين أن تدخين الحشيش أثناء الحمل يرتبط بنتائج عكسية على النساء وأطفالهن، بما فى ذلك الولادة قبل الأوان.