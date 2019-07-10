تعرفي على أهم أسباب رائحة الفم الكريهة

أوردت مجلة "هاوس آرتست" الألمانية أن عوامل عدة تتسبب في ظهور رائحة الفم الكريهة، مثل جفاف الفم، وهو ما يمكن مواجهته بشرب الماء بانتظام.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن انبعاث رائحة كريهة من الفم، رغم العناية الجيدة بالأسنان واللسان قد بسبب تسوس الأسنان، أو جيوب اللثة، كما قد يشير إلى التهاب الجيوب الأنفية، أو اللوزتين.

لذلك يجب استشارة طبيب أسنان أو طبيب أنف وأذن وحنجرة، للتحقق من سبب رائحة الفم الكريهة.

ولتجنب هذه الرائحة يجب العناية بالأسنان جيداً، بتنظيفها مرتين على الأقل يومياً صباحاً ومساءً، واستخدام خيط الأسنان مرةً يومياً على الأقل.

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