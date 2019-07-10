تعرفي على العلاجات المنزلية الناجحة للتخلص من الحمى

غالباً ما يكون تغير الطقس مصحوباً بالحمى، ويصاب معظم الناس بالمرض بمجرد حدوث أدنى تغير في الموسم. وتشمل أعراض الحمى الشائعة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وآلام الرأس.

وعلى الرغم من أن الحمى هي إحدى الطرق التي يحارب بها الجسم العدوى ويحمينا من الأمراض الأخرى، لكن لا أحد يحب قضاء اليوم بأكمله في السرير. لذا، إليك بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الحمى، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف" إنديا:

1- الاستحمام

الاستحمام في الماء الفاتر يعمل ببراعة على خفض درجة حرارة الجسم. لا تحاول التخلص من الحمى عن طريق نقع نفسك في ماء بارد، لأن ذلك يزيد من درجة حرارة الجزء الداخلي من الجسم بدلاً من خفضها.

2- ترطيب الجسم بالاسفنجة

في حال كنت لا ترغب بالاستحمام، يمكنك الحصول على حمام الاسفنج. استخدم اسفنجة مبللة بالماء في مناطق متفرقة مثل الإبطين والفخذ لتقليل درجة حرارة الجسم. يمكنك أيضاً وضع قطعة قماش مبللة على جبينك ومؤخرة رقبتك.

3- تناول شاي الزنجبيل الساخن

يعتبر تناول كوب من شاي الزنجبيل الساخن فعالاً عند الإصابة بالحمى. لتحضير الشاي، أضف نصف ملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل المفروم في كوب واحد من الماء المغلي. قم بتصفيته ثم تناوله.

4- تناول الطعام الحار

تناول الطعام الحار فعال جداً ضد الحمى، لذلك يمكنك التفكير في رش بعض الفلفل على الأطعمة الخاصة بك، لأنه يحرض عملية التعرق ويعزز الدورة الدموية السريعة، وبالتالي يخفف من أعراض الحمى.

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5- علاج الحمى باستخدام الجوارب الرطبة

إذا كنت تعاني من الحمى، حاول استخدام الجوارب الرطبة للعلاج. اغسل قدميك بالماء الدافئ، قبل أن تنقع زوجاً من الجوارب في الماء البارد، وارتديها تحت زوج آخر من الجوارب الصوفية الجافة. سوف تساعدك الجوارب الرطبة على التخلص من الحمى وزيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

6- اشرب الكثير من السوائل

حافظ على رطوبة جسمك عندما تعاني من الحمى. اشرب ما لا يقل عن 8 إلى 12 كوباً من الماء يومياً لتحفيز لون البول. القيام بذلك سوف يحل محل فقدان السوائل والمعادن من الجسم.

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