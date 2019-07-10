تخلصي من قشرة الشعر في 5 نصائح فقط

قشرة الشعر تتسبب في معظم الأوقات لتعرض الشعر للمزيد من المشاكل منها تقصفه وتلفه وأيضًا تساقطه وذلك بسبب الالتهاب الذي يصيب فروة الرأس نتيجة لظهور قشرة الشعر. هذه المشكلة تكون نتيجة العديد من الأسباب الغذائية والعوامل البيئية التي تواجهها المرأة مثل التغذية غير الصحية وغسل الشعر بشكل مستمر أو تركه لأكثر من 3 ايام بدون غسيل، هذا بخلاف جفاف الجسم الذي يصل لفروة الرأس ويسبب القشرة وغياب فيتامين أ. هذه المشكلة تسبب شعور بالحرج خاصةً عندما تتواجد القشرة على ملابسكِ!

لكي تتجنبي عزيزتي هذه المشكلة تابعي معنا هذه النصائح اليومية التي بإتباعكِ لها سوف تتخلصي تمامًا من القشرة.

1- استخدمي الوصفات الطبيعية

إذا كنتِ تعانين عزيزتي المرأة من كابوس قشرة الشعر المزعجة عليكِ بالإبتعاد عن المنتجات التجميلية التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة لأنها لا تقضي على القشرة نهائيًا وتسبب ضررًا لفروة الرأس. عليك بمعالجة القشرة بإستخدام بعض الوصفات الطبيعة من حياتكِ التي تقضي على قشور فروة الرأس.

2- تجنبي أشعة الشمس

التعرض بإستمرار لأشعة الشمس يؤدي إلى إصابة فروة الشعر بالالتهاب والحروق ومن ثم القشرة. حاولي عزيزتي تجنب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية من خلال ارتداء القبعات الشمسية أثناء الخروج في النهار. يمكنكِ دهن جلد فروة الرأس بواقي الشمس حيث يعتبر من اكثر مناطق البشرة رقة في الجسم ولا بد من الاعتناء به لتتجنبي الإصابة بقشرة الرأس المزعجة.

3- لا تستخدمي المستحضرات الزيتية

المستحضرات التجميلية للشعر التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الزيوت والدهون تزيد من قشرة فروة الرأس. لذلك لا بد أن تبتعدي عنها تمامًا. فهي تزيد افرازات الزيوت في فروة الرأس مما يؤدي إلى تراكم الدهون وهذا هو العامل الأساسي في تكوّن قشور الرأس. هذه المستحضرات الزيتية مثل الجل والفازلين والكريمات التي تحتوي على دهون تؤدي إلى إغلاق مسامات فروة الرأس مما يسبب تكوين طبقة في الشعر وجلدة الرأس. تجنبي استخدام الشامبو الغني بالزيوت واستبدليه بالشامبوه الغني بمادة البانثينول فهي مادة ملطفة ومنعمة للشعر.

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4- لا تغسلي شعرك بإستمرار

الاعتناء بالشعر من الأمور الجمالية الهامة لكن الإفراط في غسيله يؤدي إلى تلف في خلايا فروة الرأس مما يساعد على تكوين قشرة الرأس. لذلك، اغسلي شعرك ثلاث مرات فقط أسبوعيًا. احرصي اثناء غسل الشعر على استخدام الشامبو الخالي من مركبات كبريتات الوريل مع تجنب البلسم الذي يحتوي على الدايميثيكون. هذه المركبات الكيميائية الضارة تسبب زيادة القشرة على فروة الرأس. يمكنك أيضًا تغيير نوع الشامبو كل ستة أشهر وإختاري الأنواع المضادة للقشرة.

5- تجنبي التوتر وحافظي على التغذية السليمة

لكي تتخلصي سيدتي من مشكلة قشرة فروة الرأس عليك بالحفاظ على نظام غذائي صحي وسليم كما عليك الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة والحرص على مد الجسم بفيتامين. ابتعدي عن الأطعمة التي تسبب حساسيّة في الجلد وبالتالي ظهور القشرة. احرصي على تناول الماء بكثرة لكي تساعد على ترطيب فروة الرأس. هذا مع الحفاظ على حالتك النفسية والمزاجية وتجنب الإجهاد والشعور بالقلق والتوتر لأنه من افرازات الهرمونات التي تسبب في تكوّن القشرة.

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