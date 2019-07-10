تمارين مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

القاهرة - لايف ستايل
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن لتمارين الاسترخاء فائدة كبرى لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ تحارب التوتر النفسي، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
وأوضحت المؤسسة أن أفضل تقنية استرخاء تتمثل في رياضات قوة التحمل لمدة نحو 30 دقيقة يومياً، مثل المشي والركض، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية.
ومن تقنيات الاسترخاء المفيدة والسهلة، تمارين التحكم في التنفس، والاسترخاء العضلي التقدمي.
وبالنسبة لليوغا، حذرت المؤسسة من بعض التمارين التي تشكل خطراً على مرضى ارتفاع ضغط الدم، خاصةً تلك التي تتطلب الثبات مدة طويلة في وضعية معينة، فتحتاج إلى الكثير من القوة، م يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
ولذلك يفضل أن يمارس مرضى ارتفاع ضغط الدم تماريناً تتطلب الكثير من الحركة.
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