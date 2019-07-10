هل تعتبر "مكمّلات السبانخ" منشطات رياضية؟

القاهرة - لايف ستايل
قالت نتائج دراسة ألمانية إن مكمّلات السبانخ تحتوي على جرعة مكثّفة من عناصر تقوّي العضلات وتحسن اللياقة البدنية للاعبي الرياضات، ودعت الدراسة إلى ضم هذه المكمّلات إلى قائمة المنشطات الممنوعة على الرياضيين. ويحتوي السبانخ على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، ويُنصح بتناول مكمّلاته للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والربو والسرطان.
ونُشرت الدراسة في دورية "أركايف أوف توكسيكولوجي"، وأجريت في جامعة فري الألمانية، وحاولت الدراسة تتبع ما كان وصف باعتباره سر تفوق الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأوليمبية عام 1980.
وشارك في تجارب الدراسة 46 رياضياً شاباً، وأظهرت التجارب أن تناول مكمّلات السبانخ لمدة 10 أسابيع يؤدي إلى زيادة كثافة العضلات، وتحسن الأداء البدني.
ويرجع ذلك إلى مادة "إكديستيرون" التي توجد في السبانخ وتوفر المكمّلات جرعة مكثّفة منها. ودعت توصيات الدراسة إلى اعتبار هذه المادة من المنشطات الممنوع على الرياضيين تناولها.
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