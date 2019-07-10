الفيس بوك مفيد نفسياً لكبار السن ويقلل خطر الإصابة بالاكتئاب

قالت نتائج أبحاث جديدة إن استعمال الفيس بوك وشبكات التواصل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق لدى كبار السن. وعلى الرغم من اتساق هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة بخصوص تأثير التواصل عبر شبكات الإنترنت على الصحة العقلية، إلا أنها تناقضها في نوعية الأثر الذي تبين أنه إيجابي هذه المرّة.وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة ولاية ميتشغان تبين أن 63 بالمائة من مستخدمي شبكة الفيس بوك من كبار السن أقل عرضة لمشاكل الصحة النفسية.

وفسّر فريق البحث هذا التأثير بأن شبكات التواصل الاجتماعي جعلت المنتمين إلى هذه الفئة العُمرية أكثر اتصالاً بالعالم والأشخاص من حولهم.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته دورية "كومبيوتر- ميديات كوميونيكيشن" يختلف تأثير التواصل عبر شبكات الإنترنت حسب الفئة العُمرية والاجتماعية، فالمراهقون والشباب أكثر عرضة للضغوط والإصابة بالقلق نتيجة كثرة استخدام هذه الشبكات.

كما يتعرّض الأمريكيون من أصول إفريقية، ومن هم أقل تعليماً لضغوط نفسية أكبر، ويكونون أكثر عرضة للاكتئاب مع تزايد استخدام شبكات التواصل.

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وكانت دراسات سابقة قد حذّرت من التأثير النفسي السلبي لشبكات الانستغرام والفيس بوك على المراهقين والشباب.

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