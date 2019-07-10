التمارين على جهاز المشي تخفّف آلام الدورة الشهرية

توصّلت نتائج دراسة جديدة إلى أن ممارسة التمارين بانتظام لبضعة أشهر على جهاز المشي تخفّف آلام الدورة الشهرية بنسبة 22 بالمائة. وأفادت النساء المشاركات في التجربة بانخفاض شدّة الأوجاع بعد 4 أسابيع من البدء في التمارين بنسبة 6 بالمائة.

وأجريت الدراسة في جامعة أنجيلا روسكن البريطانية، وشارك في التجربة 70 امرأة تراوحت أعمارهن بين 18 و43 عاماً، وطُلب منهن ممارسة التمارين على جهاز المشي 3 مرات في الأسبوع.

وعادة ما تتفادى النساء اللاتي تشتكين من آلام شديدة خلال الدورة الشهرية التمارين والأنشطة البدنية خلال هذه الفترة.

ونصحت نتائج الدراسة النساء بعدم تفادي التمارين، وممارستها على جهاز المشي، أو بالمشي في أروقة المراكز التجارية وعلى الشواطئ وفي المتنزهات لتقليل آلام الدورة الشهرية.

وبحسب دورية "كلينيكال ترايل" التي نشرت تقريراً عن الدراسة، أفادت المشاركات في التجربة بأن القدرة على أداء المهام تحسنت كثيراً بعد ممارسة التمارين الرياضية على جهاز المشي بانتظام لمدة 3 أيام في الأسبوع.

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