تمرينات سريعة تقوي ذاكرتك وتحميك من النسيان

القاهرة - لايف ستايل
أزمة النسيان المتكرر لم تعد مرتبطة بالسن، فمن منا في عمله لا ينسى أين وضع ملفاته الهامة، من ينسى دائما حافظة نقوده في المنزل، أو مفاتيح السيارة، وقد يستاء الجميع من تلك الأزمة التي قد تحدث مشكلات بسببها في العمل أو المنزل.
قوة الملاحظة
ولتعزيز قدراتك العقلية وتقوية الذاكرة ومواجهة مشكلة النسيان المستمر، عليك اللجوء إلى تمرين قوة الملاحظة ويكون بالتركيز على 4 تفاصيل تهمك بشكل يومي، ومحاولة الرجوع إليها وتذكرها في وقت لاحق، ومع تكرار التمرين بشكل يومي سيتغير مستوى الذاكرة لديك للأفضل.
العمليات الحسابية
العمليات الحسابية من أفضل الحلول لتقوية الذاكرة والمخ، حيث إن العمليات الحسابية البسيطة في مخك بدون الحاسبة، وفعل ذلك خلال المشي يمكنه أن يساعد في تقوية ذاكرتك، بجانب أسلوب كرر لتتذكر، ويعتمد على التركيز فيما يقوله الناس من حولك والإنصات له بتركيز وتكرار الكلمات في ذهنك، فذلك سيساعدك كثيرا في حل مشكلة النسيان.
الخرائط الذهنية
ويمكنك أيضا أن تعتمد على رسم الخرائط الذهنية للتخلص من أزمة النسيان فهي تساعد على تحسين الإبداع والخيال لدى الشخص، فهي تعني تخيل وتذكر الأحداث، هناك أيضا قصر الذاكرة الذي يمكن ممارسته من خلال حفظ الأماكن وربط المواقف بالأماكن وحينها يمكنك تذكر كل شيء.
تعلم اللغات الجديدة
تعلم اللغات الجديدة من شأنه أن يساعدك على تقوية ذاكرتك حيث يتطلب تعلم لغة جديدة تذكر المعلومات مما يزيد من تركيزك، ويمكن أيضا أن تلجأ للتخيل والتصور بإنشاء صور تخيلية في مخك لتتذكر من خلالها الأحداث بكل تفاصيلها، أو استخدام أسلوب التكرار المتباعد، وهو تمرين يعتمد على استخدام البطاقات التعليمية وتقسيمها لمجموعات ومحاولة العودة وتذكرها مرة أخرى.
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