شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الرئة منها ألم الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الرئة هو حالة تؤدى إلى انقسام الخلايا في الرئتين بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وهذا يسبب نمو الأورام التي تقلل من قدرة الشخص على التنفس، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الرئة.

ذكر موقع Medical news today أنه قد يكون من الصعب تحديد سرطان الرئة في مراحله الأولى، لأن الأعراض قد تكون مشابهة لأعراض عدوى الجهاز التنفسي، أو قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق.



سرطان الرئة

ما هو سرطان الرئة؟

السرطان يسبب طفرات معينة في الخلايا، وعادة، يقوم الجسم ببرمجة الخلايا لتموت في مرحلة معينة من دورة حياتها وهو ما يتسبب في نمو الخلايا وتكاثرها عندما لا ينبغي لها ذلك، ونمو الخلايا يؤدي إلى تطور الأورام والآثار الضارة للسرطان.

في سرطان الرئة، يحدث هذا النمط من النمو الزائد للخلايا في الرئتين.

بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الرئة، فإن تدخين السجائر والتعرض للتدخين يمكن أن يزيد من احتمالية تعرض الشخص له، ويمكن أن يتطور سرطان الرئة إذا كان لدى الشخص تاريخ من التعرض للمواد الكيميائية المستنشقة أو السموم الأخرى.



سرطان الرئة

أعراض سرطان الرئة

ذكر موقع الجمعية الأمريكية للسرطان "American cancer society" أن معظم سرطانات الرئة لا تسبب أي أعراض حتى تنتشر، ولكن بعض المصابين بسرطان الرئة تظهر لديهم أعراض في وقت مبكر.

إذا ذهبت إلى طبيبك عندما لاحظت الأعراض لأول مرة، فقد يتم تشخيص سرطانك في مرحلة مبكرة، عندما يكون العلاج أكثر فعالية، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة هي:

-سعال لا يزول أو يزداد سوءاً.

-سعال مصحوب بالدم أو البلغم بلون الصدأ (البصق أو البلغم).

-ألم في الصدر يكون غالبًا أسوأ مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك.

-بحة في الصوت.

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-فقدان الوزن وفقدان الشهية.

-ضيق في التنفس.

-الشعور بالتعب أو الضعف.

-الالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تختفي أو تستمر في العودة.

-صفير فى الصدر.



اعراض سرطان الرئة

-إذا انتشر سرطان الرئة إلى أعضاء بعيدة، فقد يتسبب ذلك في:

-ألم العظام (مثل ألم الظهر أو الوركين).

-تغيرات الجهاز العصبي (مثل الصداع أو ضعف أو خدر الذراع أو الساق أو الدوار أو مشاكل في التوازن أو النوبات)، من السرطان إلى المخ أو الحبل الشوكي.

-اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، من السرطان ينتشر إلى الكبد.

-كتل بالقرب من سطح الجسم، بسبب انتشار السرطان على الجلد أو إلى العقد الليمفاوية (مجموعات من خلايا الجهاز المناعي)، مثل تلك الموجودة في الرقبة أو أعلى الترقوة.

-معظم هذه الأعراض من المحتمل أن يكون سببها شيء آخر غير سرطان الرئة، ومع ذلك ، إذا كنت تواجه أيًا من هذه المشكلات، فمن المهم أن ترى طبيبك على الفور حتى يمكن العثور على السبب وعلاجه إذا لزم الأمر.