شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الثوم الصحية يقلل نزلات البرد ومضاد حيوى طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثوم من النباتات التى تحمل العديد من الفوائد الصحية الهامة ويتميز برائحة قوية ونفاذة فهو مكافح لنزلات البرد والمساعدة في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والاضطرابات التنكسية العصبية، حسبما ذكر موقع" organicfacts".

الثوم من النباتات منخفضه السعرات الحرارية والدهون المشبعة والصوديوم، ويحتوي على عدد من المعادن المفيدة مثل الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والكالسيوم والحديد، وكذلك المعادن النادرة مثل اليود والكبريت والكلور، وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية بوزارة الزراعة الأمريكية، يعد الثوم مصدرًا غنيًا بفيتامينات B حمض الفوليك والثيامين و النياسين و B-6 ، وفيتاميناتC ، A ، و K.

فوائد الثوم الصحيةيخفف من البرد والسعال

كشفت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الثوم يوميًا لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من الدواء لديهم عدد أقل من نوبات البرد مقارنةً بالمجموعة الثانية، وقد يقلل تناول فصوص الثوم من شدة أعراض البرد والسعال الشائعة.

يقلل من ارتفاع ضغط الدم

الثوم مكون عشبي غالبًا ما يستخدم لخفض ضغط الدم المرتفع، عندما تتعرض لمستويات عالية من الضغط فإنه يمنح الجسم مادة تُعرف بأكسيد النتريك تريح الأوعية الدموية وتسبب تمددها، يحارب أيضًا التجلط عن طريق تقليل تراكم الصفائح الدموية.

يخفض مستويات الكوليسترول في الدم

الثوم غنى بمركب الأليسين الذى يمنع بشكل فعال الكولسترول الضار (LDL) من الأكسدة.

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يعزز صحة القلب

الثوم له خصائص هامة في القلب والتي تساعد في الوقاية من أمراض مثل تصلب الشرايين وفرط دهون الدم وتجلطه وارتفاع ضغط الدم .

الخواص العصبية

قد تساعد الخواص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الثوم الخام على منع الأمراض التنكسية العصبية في المستقبل.

يمنع التسمم بالمعادن الثقيلة

جرعات عالية من الثوم قد تمنع تلف الأعضاء بسبب المعادن الثقيلة مثل مركبات الكبريت ، كما أن الثوم يقلل بشكل كبير من مستويات الرصاص في الدم، يمنع أيضًا علامات التسمم مثل الصداع وضغط الدم.

صحة العظم

النباتات مثل الثوم والبصل تؤثر على مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث مما يقلل من خطر هشاشة العظام.

يعزز الهضم

ادراج الثوم فى النظام الغذائى اليومى يساعد على علاج مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يساعد فى تقليل التهابو تهيج القناة المعدية كما انه مفيد فى علاج حالات الإسهال والتهاب القولون والقضاء على ديدان البطن .