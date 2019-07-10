شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطفال الذين يعيشون في المناطق الفقيرة أكثر عرضة لتدخين السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الفقيرة أكثر عرضة للسجائر من نظرائهم الأكثر ثراءً.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة لما يقرب من 700 شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عامًا أن أولئك الذين ينتمون إلى المناطق الأكثر حرمانًا في اسكتلندا يكونون أكثر عرضة لتدخين السجائر، بما يصل إلى ستة أضعاف الأكثر ثراءً.

ويشعر الباحثون بالقلق من أن التعرض للسجائر فى مثل هذه السن المبكرة قد يجعل الأطفال المستضعفين أكثر عرضة للاعتياد.

كانت النتائج بمثابة تذكير "صادم" بكمية الوقت الذي يقضيه الأطفال حول السجائر.

وقد أجريت الدراسة من قبل "جامعة جلاسكو" بقيادة الدكتورة "فيونا كاريل" ، مساعد باحث في وحدة علوم الصحة الاجتماعية والعامة، وقالت "إن النتائج التي توصلنا إليها تقدم مساهمة مهمة في النقاش السياسي حول توافر التبغ".

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وتابعت "كاريل": "تحديد طرق لعكس الآثار الطبيعية لتجارة التبغ في كل مكان هو مفتاح السياسات التي تهدف إلى منع الناس من بدء التدخين."

وعدد قليل جدًا من الأطفال يدخنون عند بدء الدراسة في المرحلة الثانوية ، مع أقل من 0.5% من الأطفال في سن 11 عامًا في المملكة المتحدة الذين يمارسون هذه العادة بانتظام ، وفقًا لإحصاءات منظمة العمل على التدخين والصحة (ASH).

ومع ذلك ، بحلول الوقت الذي يبلغ فيه المراهقون سن 15 ، يكون 8% مدخنين عاديين.

في الولايات المتحدة ، زعم ما يقرب من واحد من كل 50 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عامًا يدخنون السجائر، وفقًا لبيانات 2018 من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أظهرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن التدخين في سن مبكرة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة مدى الحياة.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن المدخنين المراهقين هم أكثر عرضة للإدمان على الكحول ثلاث مرات ، وثمانية أضعاف تعاطي الحشيش ، و 22 مرة أكثر تعاطي الكوكايين.