يدمر الكبد.. فرنسا تضع رسائل تحذيرية على "الباراسيتامول"

طالبت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا، الشركات المصنعة بأن تضع على جميع عبوات الأدوية التي تحتوي "الباراسيتامول"، تحذيرات لتفادي الجرعة الزائدة من العقار.



ونبهت الوكالة إلى أن الجرعة الزائدة من "الباراسيتامول" تسبّب مخاطر كبيرة على الكبد، كما أعطت مهلة لشركات الأدوية مدة 9 أشهر بغية تنفيذ القرار.

وشدّدت الوكالة على وضع رسالة بأحرف كبيرة حمراء، يعلوها مثلث تحذير "جرعة زائدة = خطر.. تجاوز الجرعة يمكن أن يدمر الكبد"، على عبوات الدواء، حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

من جانبه، قال دومنيك مارتان، المدير العام للوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا: "هذه رسالة مهمة للغاية. أردنا أن تكون مكتوبة بخط كبير ومباشرة ومرئية، كي يراها الجميع، وسيتم تثبيتها على مقدّمة العبوات وفي الخلف أيضاً.. اخترنا تذكيراً تربوياً بالممارسات الجيدة".

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وأوضح مارتان المسؤول عن هيئة الرقابة الدوائية أن: "الباراسيتامول يعدّ نجم الصيدليات في فرنسا، بمشتقاته (Doliprane)، و (Efferalgan)، و(Fervex)، و(Dafalgan) إذ يعتبر من أكثر الأدوية مبيعاً في البلاد، التي ارتفع استهلاكها بنسبة 53% خلال السنوات العشر الأخيرة، بمقدار مليار عبوة سنوياً، من بينها 84% يتم تسليمها من دون وصفة طبية".

وأكد مارتان: "الجرعة الزائدة من المسكنات تمثّل السبب الأول لزراعة الكبد، حتى مع الدواء الآمن والفعال".

بدوره، أفاد سيريل فيراي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى بول بروس في فيلجويف: "من غير المعروف أن الإفراط في الباراسيتامول يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الكبد، وخاصة لدى المصابين بسوء التغذية، أو الذين يستهلكون الكحول أو يسيئون استخدامه للتهدئة، على سبيل المثال، وجع الأسنان.

ووفق المرصد الفرنسي للأدوية المسكنة فإن 52% من الفرنسيين عام 2018، وصفوا "على الأقل" وصفة طبية لمشتقات "الباراسيتامول".

وتعود الضجة على مخاطر عقار مشتقات "الباراسيتامول" إلى عام 2018، بعدما أشار وكيل النيابة في ستراسبورج بفرنسا إلى أن سبب وفاة الشابة نعومي موسينجا، يكمن في التسمّم بالعقار، واحتج والديها ضد هذا التفسير الذي يتجاوز استنتاجات التشريح، ولكن منذ ذلك الحين انتبهت هيئات الرقابة على العقاقير بأضرار "الباراسيتامول".



