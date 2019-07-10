شكرا لقرائتكم خبر عن عندك شراهة للسكر ووجع بالعضلات.. احذر فهى من علامات نقص المغنسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الضرورى اتباع نظام غذائى غنى بالمغنسيوم لمواجهة العديد من المشكلات الصحية، هذا المعدن الحيوى يعزز الحياة الصحية، وينظم مستويات النوم والطاقة والسكر فى الجسم.

هناك أعراض مرئية محددة يعرضها الجسم بسبب نقص المغنسيوم فى الجسم وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، وهى كما يلى:

الرغبة الشديدة فى تناول السكريات يمكن أن تكون مؤشرا واضحا على نقص المغنسيوم فى الجسم، حيث يرتبط فقدان المغنسيوم لدى النساء بالحيض، أيضًا غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يمارسون التمرينات القوية بالحاجة إلى السكر، حيث يتم استخدام المغنسيوم من الجسم أثناء التمرين.

إذا كنت تعانى من وجع فى العضلات بشكل منتظم دون ممارسة رياضة، فقد يكون السبب فى ذلك هو انخفاض مستويات المغنسيوم، فوفقًا لدراسة أكدت أن ضعف العضلات هو أحد أكثر علامات نقص المغنسيوم شيوعًا.



اعراض نقص المغنسيوم اعراض نقص المغنسيوم

المغنسيوم يساعد فى الاسترخاء، ونقصه يمكن أن يؤدى إلى مشاكل مثل قلة النوم، ويمكن أن يؤدى إلى متلازمة تململ الساق.

يمكن أن يؤدى نقص المغنسيوم أيضًا إلى مشاكل فى العظام، لأن انخفاض المغنسيوم فى الجسم يمكن أن يجعل الفرد عرضة لتطوير مشاكل العظام فهو سبب انخفاض مستويات الكالسيوم فى العظام مما يجعل العظام هشة وضعيفة.

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لدينا جميعًا أيام نشعر فيها بالإرهاق ومع ذلك، إذا بقى هذا الشعور فهناك مشكلة وقد تكون مرتبطة بمستويات المغنسيوم فى الجسم، لأن المغنسيوم هو المسئول عن بناء قوة الجهاز العصبى، ومساعدة العقل والجسم على الاسترخاء.



أطعمة غنية بالمغنسيوم أطعمة غنية بالمغنسيوم

يجب تناول الأطعمة التالية فى حالة نقص المغنسيوم فى الجسم:

الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ.

الفواكه الغنية بالمغنسيوم مثل الأفوكادو والتوت.

الفواكه الجافة والمكسرات والبذور.

الخضراوات مثل البازلاء والقرنبيط والفاصوليا.

الشوكولاتة الداكنة.

المأكولات البحرية بما فى ذلك سمك السلمون والتونة والماكريل.

الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والأرز الأبيض والشوفان.