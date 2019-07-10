شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق لا تعرفها عن الضحك.. منها يحرك 12 عضلة بالوجه ويحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد بعض العلماء أن الضحك استُخدم كوسيلة للبشر للتواصل مع بعضهم البعض ملايين السنين قبل أن يطوروا اللغة للتحدث، فى هذا التقرير نتعرف على 5 حقائق مدهشة عن الضحك وفوائده الصحية، وفقاً لموقع “RD”.

عندما نضحك تتحرك 12 عضلة بالوجه، عندما نتحدث ونضحك في نفس الوقت، يرتفع العدد إلى 84، وهذا تمرين للوجه يعمل على تحريك معظم العضلات الساكنة فيه.

عندما ترى أشخاص يضحكون ستجد نفسك تلقائياً تبتسم، وهذا ينتج بسبب آلية تأثير الضحك على الدماغ، حيث وجد بحث علمى أجراه صوفي سكوت، عالم الأعصاب في جامعة كوليدج البريطانية، أن المنطقة القشرية بالدماغ، التي تعد العضلات في الوجه للابتسام، يتم تنشيطها عند رؤية أشخاص يضحكون، وهو ما يعنى أن الضحك يتحكم فى الدماغ.



فوائد الضحك فوائد الضحك

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فقط من 10 إلى 15 دقيقة من الضحك في اليوم يمكن أن يحرق ما يصل إلى 40 سعرا حراريا، وفقا لدراسة أجرتها جامعة فاندربيلت الأمريكية، ووجد الباحثون أن الزيادة في معدل ضربات القلب واستهلاك الأكسجين خلال لحظات الضحك تعزز حرق السعرات الحرارية.



فوائد الضحك فوائد الضحك

أظهرت أبحاث من جامعة لوما ليندا الأمريكية أن الضحك يحسّن من ذاكرة البالغين في الستينيات والسبعينيات من العمر؛ ووجد الباحثون في كلية الطب بجامعة ماريلاند الأمريكية أن الأفلام المضحكة حسّنت وظيفة الأوعية الدموية وزادت من تدفق الدم، وأظهرت أبحاث أخرى أن الضحك يمكن أن يحسن المناعة ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويحسن النوم.



الضحك الضحك

في دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية على أكثر من 300 شخصاً، فإن الأشخاص الذين لديهم نسخة قصيرة من الجين 5 HTTLPR أسرع في الضحك على الرسوم الكاريكاتورية أو مقاطع الأفلام المضحكة من أولئك الذين لديهم نسخة طويلة من الجين، الذى يتم انتقاله بالوراثة فى الغالب.