شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. عشبة البولدو والليمون لتحسين وظائف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشبة البولدو من الأعشاب الطبيعية التى لها فوائد صحية عديدة ومن أبرزها إزالة السموم من الكبد بشكل طبيعي لتقليل الالتهاب فى الجسم، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام عشبة البولدو والليمون والعسل لتحسين صحة الكبد، وفقاً لموقع step to health.

وتحتوى أوراق عشبة البولدو على مجموعة من الخصائص الطبية، حيث يتم استخدامه منذ آلاف السنوات لعلاج آلام المفاصل والعضلات وعلاج أمراض الكبد وعسر الهضم والمرارة.

وتحتوى عشبة البولدو هاة مادة "البولدين"، وهى مركب طبيعى يشجع على طرد أو إنتاج أو إفراز الصفراء، والذي يسمح لهضم الدهون بسهولة أكبر.

وبجانب استخدام الوصفات الطبيعية لتحسين صحة الكبد، يجب تجنب زيادة الوزن واتباع نظام غذائي لا يشمل الدهون والسكر.



فوائد عشبة البولدو فوائد عشبة البولدو

هذا النبات له العديد من الفوائد الصحية لصحة الكبد منها:

- يحارب تكون الدهون على الكبد ويمنع التورم والالتهاب وتليف الكبد وعسر الهضم.

- يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المرارة.

- عن طريق تسهيل إنتاج الصفراء، قد يقلل من خطر التهاب المرارة بسبب تراكم السموم.

- حماية الكبد من الأمراض بسبب احتوائه على الفلافونويد.

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- إزالة السموم من الكبد، حيث يساعد على تطهير الكبد.



الليمون الليمون

الجمع بين عشبة البولدو والليمون يعزز تأثير التخلص من السموم، فكلا المكونان ينقيان وسيساعدان في تطهير الكبد بفعالية.

1 كوب ماء (250 مل)

1 ملعقة كبيرة من أوراق البولدو (15 جراما)

عسل

2 ليمونة



عشبة البولدو عشبة البولدو

- قومى بتسخين الماء، وعندما يغلي الماء أضف أوراق البولدو مع عصير الليمون.

- اترك الشاى لمدة 10 دقائق قبل الشرب.

- يمكن تحليته بالعسل.