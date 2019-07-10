شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس ريحته حلوة.. اعرفى فوائد زيت المسك على بشرتك وحالتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن زيت المسك يحتوى على نسبة عالية من الروائح العطرية الجذابة والتى تستخدم فى مستحضرات التجميل، فضلا عن ذلك يحتوى زيت المسك على نسبة عالية من الخصائص والمعادن التى تعزز صحة البشرة .

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن أبرز فوائد زيت المسك هى:



مسك مسك

1: يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تساعد على تعزيز صحة البشرة وعلاج حب الشباب والدمامل والتشققات.

2: له دور فعال فى علاج الصدفية والحكة الشديدة فى الجلد، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

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3: يساعد على ترطيب ونضارة البشرة وعلاج التجاعيد وعلامات التمدد التى قد تظهر على البشرة مع التقدم فى العمر.

4: يعتبر زيت المسك من الزيوت التى تستخدم فى علاج القرح والالتهابات وحروق الجلد.



زيت المسك زيت المسك

5: له دور فعال فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج الذى يعزز صحة الجهاز المناعى ويقاوم الأمراض.

6: يعتبر زيت المسك مسكن قوى للألم والالتهاب وخصوصا التهابات المفاصل والروماتيزم.

7: يحسن الحالة المزاجية ويعالج الاكتئاب والتوتر.