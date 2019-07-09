ما هو تشنج العضلات وطرق التخلص منه ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشنج العضلات من المشاكل الصحية الشائعة وهو عبارة عن تقلص عضلي لا إرادي، ويحدث الألم الناجم عن التشنج في أي منطقة من الجسم، فى هذا التقرير نتعرف على تشنج العضلات وطرق التخلص منه، وفقاً لموقع step to health.



تشنج العضلات تشنج العضلات

ما هو تشنج العضلات؟

هو تقلص العضلات بشكل لا إرادي، في بعض الأحيان، لا ينقبض النسيج العضلي بالكامل، ونتيجة لذلك يتركز التشنج في منطقة واحدة، يكون الألم شديدًا ومزعجًا كما لو كان التشنج قد أثر على العضلات بأكملها.

تحدث التشنجات دون أي صدمة مباشرة أو أضرار في العضلات، وهو أكثر شيوعاً قبل النوم.



تشنج عضلات اليد تشنج عضلات اليد

أسباب تشنج العضلات

تختلف العوامل التي تسبب تشنج العضلات والاكثر شيوعا هي:

-إصابات النخاع الشوكي.

- الخلل العصبي.

-فرط استخدام العضلات.

-نقص المعادن.

-قلة شرب الماء.

-عدم كفاية تدفق الدم في العضلات.

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-الضغط على أعصاب الظهر أو الرقبة.

والعوامل الأخرى التي تسبب تشنجات هي:

-الحمل.

-الدورة الشهرية.

-قصور الكلي.

-قصور الغدة الدرقية.

-بعض الأدوية.

نصائح لعلاج تشنج العضلات

1-تدليك العضلات المتضررة

هذه هي واحدة من الطرق الأكثر شيوعا لعلاج التشنج، كما أن هذا سوف يعزز الدورة الدموية في العضلات بحيث تعود إلى حالتها الطبيعية.

2-استخدام الحرارة على العضلات

يمكن استخدام الحرارة أو الاستحمام بالماء الدافئ لتخفيف ألم العضلات المصابة بالتشنج والألم.

3-اشرب الكثير من الماء

لأن أحد الأسباب الرئيسية للتشنج هو الجفاف، والبديل الجيد هو شرب المزيد من الماء.