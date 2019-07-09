شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: رفع الأثقال يقلل الدهون الخطرة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن رفع الأثقال هو يحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق الحد من الدهون الخطيرة في القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أنه كانت التمرينات فعالة في تقليل دهون القلب لدى مجموعة صغيرة من المشاركين في الدراسة.

لكن التمارين الموزونة، مثل الاندفاع مع رفع الدمبل أو رفع الأثقال في الجسم ، كان لها أكبر الأثر.

ووجد الباحثون أنه تم تخفيض نوع واحد من الدهون في القلب بنسبة الثلث تقريبا في برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر والتي ركزت على رفع الأوزان دون أي أمراض القلب.

وغالبًا ما تحدث أمراض القلب نتيجة تراكم اللوحة الدهنية في الشرايين، والتي يمكن للناس الوقاية منها عن طريق تحسين نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة.

ويموت واحد من كل ثلاثة أشخاص كل يوم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) في جميع أنحاء العالم - أي ما مجموعه 17.9 مليون شخص كل عام ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام علماء في مستشفى جامعة كوبنهاجن بتجنيد 32 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة ولم يمارسوا التمرينات الرياضية ولكنهم لا يعانون من مشاكل في القلب أو مرض السكري.

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وتم تكليف المشاركين بشكل عشوائي ببرنامج مدته 12 أسبوعًا إما للتدريب على الأثقال أو تمرينات الأيروبيك - والتي كانت عبارة عن تمرين قلبي على دراجة تمرين - أو بدون تغيير في النشاط.

وقام كل شخص بإجراء فحص تصوير بالرنين المغناطيسي على القلب قبل وبعد الدراسة للنظر في نوعين من أنسجة القلب - كتلة الأنسجة الدهنية النخابية ونسيج التامور الدهني.

أدى كلا الشكلين من التمرينات إلى الحد من الأنسجة الدهنية النخابية عند مقارنتها بعدم ممارسة أي تمرين – "تمرين القلب" بنسبة 32٪ وتدريب الأوزان بنسبة 24٪.

لكن التدريب على رفع الأوزان فقط كان له تأثير على النسيج الدهني التاموري، والذي انخفض بنسبة 31% مقارنة بعدم ممارسة أي تمرين.

وأضاف الباحثون أنه الكثير من الأنسجة الدهنية المفرطة تؤدى إلى تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية ، وهو نوع من الأمراض القلبية الوعائية وأحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.