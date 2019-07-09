شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. هيكل الإنسان يشمل الهيكل العظمى المحورى والزائدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتألف الهيكل العظمى البشرى من 350 عظمة عند الولادة، وهو رقم يتناقص مع تقدم جسم الإنسان بسبب اندماج بعض العظام.

ويتسم الهيكل العظمى البشرى بتعقيد وله وظائف متعددة وهى: الدعم والحركة والحماية، تخزين المعادن، تنظيم الغدد الصماء وإنتاج خلايا الدم، وذلك وفقًا لتقرير موقع "scienceshorts".

ما هى العظام؟

العظام هى نوع من الأنسجة الضامة التى تحتوى على الخلايا، والمصفوفة خارج الخلية والمعادن، وهى مركب من كل من المواد العضوية وغير العضوية، وتشمل المواد غير العضوية التى يخزنها الهيكل العظمى فوسفات الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، أما العناصر الأخرى الموجودة أيضًا بكميات صغيرة تشمل البوتاسيوم والكلور.



هيكل الجسم

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تقسيم هيكل الإنسان

يتكون الهيكل العظمى المحورى من عظام الجمجمة، و"الأذن الداخلية" - وعظم اللثة، القفص الصدرى، عظم القص والعمود الفقري، ويتكون الهيكل العظمى المحورى من 80 عظمة، ويطلق عليها اسم "محورى" لأنها تقع بالقرب من "المحور" المركزى للجسم، ويتم الحفاظ على الوضع المستقيم للجسم بواسطة الهيكل العظمى المحورى، حيث ينقل الوزن من الرأس والجذع والأطراف العلوية إلى الأطراف السفلية عند مفاصل الورك.

ويحتوى الهيكل العظمى الزائدى على عدد أكبر بكثير من العظام المحورية، حيث يبلغ عددها 126، وتشمل هذه المشدات الصدرية والذراعين والساعدين واليدين والحوض والفخذين والساقين والقدمين والكاحلين.

تظل جميع هذه العظام غير مستخدمة - بخلاف تلك الهيكل العظمى المحورى - وبالتالى تسمح بنطاق أكبر بكثير من الحركة، و من الناحية الوظيفية يشارك الهيكل العظمى الزائدى فى تحرك الهيكل العظمى المحورى من خلال الأطراف السفلية والعلوية على التوالي.