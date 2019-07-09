4 أعراض تنذر بحدوث السكتة الدماغية

قد تحدث السكتة الدماغية بسبب مشكلة أو خلل في كمية الدم الوافدة إلى الدماغ، ويحرم هذا الخلل أنسجة المخّ من الأكسجين الضروري جدا ومواد التغذية الحيوية الأخرى، وجراء ذلك تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، لذلك ينبغي الانتباه إلى العلامات المبكرة للسكتة الدماغية.



وتعد السكتة الدماغية حالة طوارئ تحتاج إلى علاج فوري، إذ يمكن من خلال الإسعافات تقليل الأضرار ومنع المضاعفات المحتملة ما بعد السكتة، وتعد السكتة الدماغية أحد أشهر أسباب الوفاة في العالم.







ويقول الدكتور أحمد سامي، استشاري الأشعة التداخلية بمصر: "أحيانا يتم الخلط بين أعراض الصداع النصفي وأعراض السكتة الدماغية، إلا أن هناك بعض الفروق تساعدك على التمييز بينهما".

ويضيف أن أعراض السكتة الدماغية تأتي فجأة وعادة ما تبدأ بفقدان البصر، والسمع، وعدم الإحساس بالأطراف، لذا يوضح بعض الأعراض المبكرة التي تنذر بحدوث سكتة دماغية كالتالي:

- تعثر أو ثقل في حركة أحد الأطراف.

- صعوبات وتلعثم في الكلام.

- خذل في جانب واحد من الجسم.

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- اختفاء الرؤية للحظة في إحدى العينين.





وقال سامي: "إذا شعرت بأي من العلامات السابقة يرجى الذهاب إلى الطوارئ في الحال"، كما وضع بعض النصائح لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية والتي عليك اتباعها كأسلوب حياة صحي، منها:

- معالجة ارتفاع ضغط الدم.

- تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالكولسترول والدهنيات.

- تجنّب التدخين.

- المحافظة على وزن صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- معالجة الضغوط النفسية.