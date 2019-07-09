أعراض يجب عدم إهمالها عند الشعور بها في جسمك

كثيرًا ما نشعر بآلام مفاجئة لكن لا نهتم بها أو أعراضها لكنها في الحقيقة تحمل معانى وعلامات لأمراض أخرى قد تكون خطيرة ويجب على الفور التوجه إلى الطبيب لعلاجها حتى لا تتفاقم المشكلة بشكل أكبر، حسبما ذكر موقع "webmed".

أعراض يجب عدم إهمالها عند الشعور بها

1-آلام الصدر

الشعور بألم أو ضغط في منطقة الصدر قد تكون علامة للإصابة بنوبة قلبية، لعدم حصول القلب على كمية كافية من الأكسجين عن طريق الدم، ويمكن تمييز آلام الصدر الناتجة عن مشكلات القلب بأنها تكون شديدة مع الشعور بثقل في الجانب الأيسر من الصدر مع ضيق التنفس .

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2-آلام الرأس الشديدة

آلام الرأس مزعجة للغاية وقد لا تتحسن بالرغم من تناول الأدوية المسكن ما يعنى وجود مشكلة أكبر وقد تكون علامة على الإصابة بورم بالمخ أو أنها أحد أعراض السكتة الدماغية أو الجلطة الدموية ويصاحبها علامات مثل تصلب الرقبة والحمى والرعشة والشعور بضعف وتعب فى الجسم وتنميل بالأطراف وغثيان وقيء

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3-آلام أسفل الظهر

يمكن أن تحدث آلام أسفل الظهر بسبب عادات صحية خاطئة، ولكن يجب التأكد من أن هذا الألم لا ينتج عن مشكلة صحية مثل الانزلاق الغضروفي، وهناك مشكلات صحية أخرى تنتج عنها آلام أسفل الظهر مثل حصوات الكلى ومشاكل القولون والإصابة بالأورام.

4-آلام البطن

إذا كانت آلام البطن غير محتملة ومستمرة، فيمكن أن يكون السبب هو عدوى خطيرة أو تسمم أو مشكلة في البنكرياس يجب التدخل فيها فورًا.

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