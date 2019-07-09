تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة لسان العصفور بدون دسم

القاهرة - لايف ستايل المقادير: كوب لسان العصفور

ليتر ونصف مرق دجاج

رذاذ الزيت النباتي

فصين من المستكة

رأس بصل أخضر شرائح رفيعة

ملعقتان بقدونس مفروم طازج

ملح وفلفل

1/4 ملعقة صغيرة حبهان

صدر دجاجة مسلوق ومقطع بشكل رفيع

طريقة التحضير:

ضعي مرق الدجاج في البراد لمدة 4 ساعات، ثم انزعي الدسم الذي يتكون على الوجه. في وعاء للطهي، ضعي المرق على نار متوسطة ليسخن. في طاسة للقلي مدهونة برذاذ زيت نباتي ضعي لسان العصفور وحركي على نار هادئة حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبي ثم أضيفي المستكة. أسكبي لسان العصفور فوق الحساء وأضيفي البصل الأخضر وتبلي بالملح والفلفل والحبهان. Advertisements أضيفي قطع الدجاج واتركي لسان العصفور يغلي 10 دقائق. وزعي شوربة لسان العصفور على الأواني ثم زيني بالبقدونس المفروم. قدميها ساخنة مع الخبز المحمص بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير مكرونة لسان العصفور بالروبيان مكرونة لسان العصفور بالروبيان

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