كولاجين ولا معادن.. اعرف مما تتكون العظام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى العظام على 3 خلايا خاصة، ويحتوي العظم الحي على حوالي 10 إلى 20٪ ماء و 60 إلى 70٪ معدن عظم، المواد المتبقية هي في الغالب الكولاجين مع كميات ضئيلة من البروتينات والأملاح غير العضوية.
ووفقا لتقرير موقع " medicinenet " فإن خلايا عظمية العظام هي المسئولة عن صنع مادة عظمية غنية بالكولاجين، وهي عنصر أساسي في بناء العظام.
تكوين العظام
أما الخلايا العظمية هي خلايا عظمية سابقة تمر تحت سطح العظم وتحافظ على بنيتها وهى المسئولة عن ارتشاف العظم، حيث تنتقل هذه الخلايا حول العظم إلى المناطق التي تحتاج إلى ارتشاف.
يشير الموقع أن هناك نوعين من العظام في جسم الإنسان: العظام القشرية أو المدمجة ، وتشكل العظام القشرية 80٪ من كتلة عظام الجسم، وهذا النوع من العظام يشكل رمح أسطواني حول النخاع في الجزء المركزي من العظم، أما العظام المدمجة لا تشكل سوى 20 % فقط من كتلة عظام الجسم، ولكن لها مساحة سطح أعلى بسبب المسامية العالية.
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