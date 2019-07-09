شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدم توافق الدم بين الزوجين يسبب مشاكل صحية؟ تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معرفة فصائل الدم من الاختبارات المهمة قبل الزواج، فكثيرًا ما يكون هناك بعض المخاوف بشأن توافق فصيلة الدم لإنجاب أطفال أصحاء خالين من المشاكل الصحية، حسبما ذكر موقع "healthline".

ما هي أنواع الدم المختلفة؟

كل شخص لديه فصيلة دم فهناك أربع مجموعات دم رئيسية هى A-B-AB-O

تختلف هذه المجموعات فى المقام الأول عن وجود أو عدم وجود مولدات المضادات التي يمكن أن تحفز استجابة مناعية.

بالإضافة إلى هذه المجموعات الأربع يوجد بروتين يسمى عامل Rh الذي قد يكون موجودًا (+) أو غائب (-) داخل كل مجموعة هذا يحدد فصائل الدم إلى ثمانية أنواع، فصيلة الدم شيء ترثه لذلك يتم تحديده مسبقًا عند الولادة.

كيف يؤثر توافق الدم على الحمل؟

عامل Rh عبارة عن بروتين وراثي لذلك يتم تحديد قيمة Rh سلبية (-) أو Rh إيجابية (+) من قبل والديك، النوع الأكثر شيوعًا هو Rh الإيجابي، فكونك إيجابيًا أو سلبيًا لا يؤثر عادة على صحتك ولكنه قد يؤثر على حملك.

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عامل Rh والحمل

عامل Rh يمكن أن يكون مصدر قلق إذا كانت الأم البيولوجية هي Rh- والطفل هو Rh +. قد تثير خلايا الدم من طفل Rh + عبور مجرى الدم ل Rh- استجابة مناعية، قد يشكّل جسم الأم أجسامًا مضادة لمهاجمة خلايا الدم الحمراء عند الطفل.

على الرغم من أن دم الأم ودم الطفل لا يختلطان عادة أثناء الحمل إلا أن كمية بسيطة من دم الطفل ودم الأم يمكن أن تتلامس مع بعضهما البعض أثناء الولادة، إذا كان هناك عدم توافق في Rh وهذا يحدث فقد ينتج جسم الأم أجسامًا مضادة للـ Rh ضد عامل Rh.

هذه الأجسام المضادة لن تسبب مشاكل لطفل الرضيع + أثناء الحمل الأول ولكن يمكن أن يسبب مشاكل إذا حملت الأم مرة أخرى.

إذا كان هناك عدم توافق في Rh أثناء الحمل الأول، وكان هناك عدم توافق فى Rh أثناء الحمل الثاني والحمل في المستقبل، فإن هذه الأجسام المضادة للأم يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الدم الحمراء للطفل. إذا حدث ذلك، فقد يحتاج الطفل إلى نقل خلايا الدم الحمراء إما أثناء الحمل أو مباشرة بعد الولادة.