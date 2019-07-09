شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. تعرفى على أعراض الإصابة بتشنجات الأطفال المصاحبة للسخونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطفال هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالحمى وارتفاع درجة حرارة جسمهم بسبب عدوى أو التهاب ونوبات الحمى تؤثر على الأطفال أقل من سن 6 سنوات الذين لديهم درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أكثر، وهى الأكثر شيوعا بين 6 أشهر و 5 سنوات، وخاصة من 6 أشهر إلى 3 سنوات يعاني حوالي 2 إلى 5 % من الأطفال من التشنّج الحموي قبل بلوغهم الخامسة من العمر، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

ومعظم النوبات غير ضارة ولا تشير إلى وجود مشكلة طبية طويلة الأجل وعادة ما يكون سببها ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة..

أنواع نوبة الحمىهناك نوعان من النوبات الحموية:

- الحمى البسيطة أقل من 15 دقيقة ولا تحدث مرة أخرى أثناء الإصابة.

- الحمى المعقدة تحدث عدة مرات أثناء الإصابة وقد تستمر لفترة أطول من 15 دقيقة.

- حوالي 9 من كل 10 نوبات حموية هي نوبات حموية بسيطة.

ما الذي يسبب نوبات الحمى؟

- تحدث نوبات الحمى لأن درجة حرارة جسم الطفل ترتفع فجأة.

- تحدث معظمها خلال اليوم الأول للحمى، ولكنها قد تحدث مع انخفاض درجة حرارة الجسم المرتفعة.

- تشمل الالتهابات التي تزيد من خطر نوبات الحمى التهاب المعدة والأمعاء، التهاب اللوزتين، التهاب المسالك البولية والتهابات شائعة أخرى.

- هناك حاله أقل شيوعًا ولكنها خطيرة جدا هى التهابات الجهاز العصبي المركزي التي تصيب المخ والنخاع الشوكي والتهاب السحايا.

كيف يمكن للوالدين التعرف على نوبة الحمى؟

غالبًا ما تحدث نوبة الحمى في بداية المرض حيث تبدأ الحمى وغالبًا ما يدرك الوالدان أن الطفل مريض، وهناك عده أعراض تؤكد اصابة الطفل بتشنجات نتيجة ارتفاع درجة حرارته وهى:

- يصبح جسم الطفل صلبًا.

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- تبدأ الذراعين والساقين في الارتعاش أو الهز أو الرعشة على جانبي الجسم.

- صعوبة في التنفس.

- فقدان الوعى.

- فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

- القيء .

- خروج رغوة في الفم.

- عيونهم قد تتراجع في الرأس.

- تستمر معظم النوبات لبضع دقائق فقط ولكنها قد تسبب النعاس لمدة تصل إلى ساعة.

- قد تستمر نوبات الحمى المعقدة لأكثر من 15 دقيقة و يعاني الطفل من نوبات عديدة أثناء مرضه.