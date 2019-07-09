10 نصائح للحفاظ على طفلك في المصايف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 07:37 مساءً - عندما يبدأ فصل الصيف وتبدأ معه الإجازة الصيفية فهذا يعني أنك سوف تخرجين مع أطفالك من البيت، وتذهبين إلى الشواطئ والملاهي والمتنزهات

روحي فتحي الخليل، مشرف السلامة العامة في نادي الشاطئ الأخضر يقدم لك النصائح التالية للحافظ على أطفالك .....

قواعد السلامة العامة التي عليك اتباعها للحفاظ على أطفالك: بخصوص سلامة طفلك عند السباحة" يجب أن تحرصي على تعليم طفلك السباحة من عمر سنة، ولا يجور أن ينزل حمام السباحة دون أن يتعلم السباحة والحد الأقصى لكي يتعلم هو سن الرابعة.

يفضل أن يسبح طفلك في حمام السباحة، ولا تسمحي له بنزول البحر لأن الماء المالح يضر بجهازه التنفسي لو قام بإبتلاع. Advertisements

يجب أن تتسخدمي " العوامة" أو أي لعبة منفوخة لطفلك ما لم يكن يجيد السباحة على النحو الصحيح.

يفضل حمام السباحة عن البحر المفتوح" الماء المالح يضر صحة الطفل.

المساحة الضيقة أكثر حماية للطفل.

عدم وجود الأمواج.

ويفضل أن يكون حمام السباحة إذا توافر في البيت بسور محكم لكي لا يقع فيه الطفل في غفلة منك.

بخصوص سلامة طفلك عند اللعب في الملاهي" هناك عدة شروط يجب أن يسمح للطفل بموجبها باللعب في الملاهي ومنها:

وجود كاميرات مراقبة لسلامة الأطفال.

وجود المشرفين في الملاهي الذين يساعدون الأطفال ويوجهونهم.

تختاري اللعبة المناسبة لسن طفلك لكي يستمتع بها، ولا يتعرض للخطر.

أن تتأكدي أن طفلك لا ينساق خلف أي شخص من الممكن أن يغريه بأن يركب لعبة ما ويترك لعبته، فيتعرض طفلك للاختطاف مثلاُ.

ويجب أن يكون ابنك قادراً على التعبير عن اسمه وعنوانه على الأقل ما لم يكن يحفظ رقم هاتف البيت أو أقرب هاتف للتواصل مع عائلته.

تتأكدي من بعد الألعاب عن الوصلات الكهربائية، وعدم وجود تسرب للماء في المكان من الممكن أن يؤدي لحدوث الصواعق الكهربائية.

ويجب ان تتأكدي أن اللعبة التي ركبها طفلك سليمة وغير مكسورة.

وعليك التأكد من مخارج الملاهي التي تكون مهيأة في حال حدوث الحرائق مثلاً.

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