شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب الصحية لزيادة تساقط الشعر فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر هو شكوى شائعة تتسبب في ضائقة نفسية كبيرة، وكشفت العديد من الدراسات والأبحاث عن وجود علاقة بين سقوط الشعر والمواسم خاصة موسمى الصيف والخريف، بسبب جفاف فروة الرأس والتعرق الشديد والتعرض لأشعة الشمس التى لها تأثيرات ضارة على صحة الشعر مثلما يحدث فى البشرة، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

أسباب سقوط الشعر فى موسم الصيف

- جلد فروة الرأس مثل بشرة الوجه تمامًا يحتاج إلى التكيف مع الظروف الجوية الجديدة، ومن الممكن أن يكون جفاف جلد فروة الرأس فى الصيف سببًا فى تساقط الشعر .

- التعرق الشديد خلال فصل الصيف يسد مسام الشعر ويؤدى إلى تساقطه.

- التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة يمكن أن يلحق الضرر على الشعر،كما أنها تقلل من الميلانين للبشرة والشعر .

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نصائح هامة لتجنب تساقط الشعر فى موسم الصيف

- لتجنب تساقط الشعر يجب تدليك فروة الرأس بحمام زيت جوز الهند مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع .

- ربط الشعر أثناء الخروج فى الشمس لمنع تساقطه الشعر وتقليل تعرضه للأشعه الضارة التى تتلفه.

- استخدم القبعات لحماية الشعر من أضرار الجو التى تؤدى إلى تلفه وتقصفه.